Мережі українських супермаркетів оновили цінові ярлики на різноманітні види свинини та сала. Останнім місяцем ціни на свинину встигли підкоригуватися порівняно з квітневими показниками.
Цю інформацію оприлюднили аналітики економічного порталу Minfin.
Ціни на свинину в травні прогресують наступним чином: грудинка - в середньому зменшилася з 161,90 грн/кг до 158,80 грн/кг; лопатка - зросла з 161,75 грн/кг до 164,15 грн/кг; ошийок - значно здорожчав з 236,63 грн/кг до 247,20 грн/кг; підчеревок - знизився з 159,8 грн/кг до 156,30 грн/кг; ребра - подешевшали з 177,53 грн/кг до 156,96 грн/кг; шашлик - підвищився до 199,50 грн/кг з 194,05 грн/кг у квітні.
Щодо цін на сало, вони також піддавались змінам у травні. Домашнє сало в середньому коштувало 237,70 грн/кг у квітні, а у травні підскочило до 239,00 грн/кг. Щодо солоного сала, його ціна майже не змінилася - 242,80 грн/кг у травні порівняно з 242,84 грн/кг у квітні.
Раніше Politeka також писала про те, що деякі українці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень. Цю суму поділять на три місяці. Тобто кожного місяця особа отримуватиме по 3 600 гривень. Щоб мати право на ці гроші, потрібно відповідати кільком важливим критеріям.
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