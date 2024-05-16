Українські магазини оновили ціни на такі популярні продукти, як м'ясо та сало.

Мережі українських супермаркетів оновили цінові ярлики на різноманітні види свинини та сала. Останнім місяцем ціни на свинину встигли підкоригуватися порівняно з квітневими показниками.

Цю інформацію оприлюднили аналітики економічного порталу Minfin.

Ціни на свинину в травні прогресують наступним чином: грудинка - в середньому зменшилася з 161,90 грн/кг до 158,80 грн/кг; лопатка - зросла з 161,75 грн/кг до 164,15 грн/кг; ошийок - значно здорожчав з 236,63 грн/кг до 247,20 грн/кг; підчеревок - знизився з 159,8 грн/кг до 156,30 грн/кг; ребра - подешевшали з 177,53 грн/кг до 156,96 грн/кг; шашлик - підвищився до 199,50 грн/кг з 194,05 грн/кг у квітні.

Щодо цін на сало, вони також піддавались змінам у травні. Домашнє сало в середньому коштувало 237,70 грн/кг у квітні, а у травні підскочило до 239,00 грн/кг. Щодо солоного сала, його ціна майже не змінилася - 242,80 грн/кг у травні порівняно з 242,84 грн/кг у квітні.

Раніше Politeka також писала про те, що деякі українці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень. Цю суму поділять на три місяці. Тобто кожного місяця особа отримуватиме по 3 600 гривень. Щоб мати право на ці гроші, потрібно відповідати кільком важливим критеріям.

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