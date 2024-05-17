Стартувала нерестова заборона на вилов водних біоресурсів, тож більшості українців не можна більше ловити рибу на водоймах та у річках – за порушення можна отримати штраф.

Українців, які люблять рибалити, попередили про штрафи та заборону на воді. Під час річної заборони на вилов водних живих ресурсів у весняно-літній період, інспектори з охорони навколишнього середовища Поліського округу активізують заходи контролю за додержанням цих обмежень. Їхні дії спрямовані на запобігання та виявлення незаконної діяльності щодо видобування, купівлі або продажу водних біоресурсів на водоймах. Державна екологічна служба нагадала про штрафи.

Так, 14 травня 2024 року, у районі села Рудня-Пошта на території Житомирщини, інспекторами було виявлено серйозне порушення Правил рибальства. Стосовно цього інциденту був складений протокол за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частина 4. Відповідні матеріали були передані до судових органів для подальшого розгляду та ухвалення рішення.

Інспекція нагадує, що за порушення правил рибальства українці можуть отримати штраф від 34 до 680 гривень.

Також варто сказати, що за незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотної шкоди довкіллю, загрожує кримінальна відповідальність відповідно до статті 249 Кримінального кодексу України – штраф від 17 000 до 51 000 грн або до трьох років обмеженням волі з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

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