З використанням цього документу ВЛК проводитимуть медогляд військовозобов'язаних після набуття чинності нового закону про мобілізацію (18 травня 2024).

З цього тижня в Україні вступають у дію зміни до правил мобілізації, згідно з якими військово-лікарські комісії (ВЛК) будуть оцінювати придатність до служби відповідно до оновленого переліку захворювань.

Новий перелік включає стани органів та систем організму, на підставі яких особу можуть класифікувати як:

Придатну до служби; Непридатну, із виключенням з військового обліку; Тимчасово непридатну, із необхідністю повторного огляду після лікування; Придатну для служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, військово-виховних навчальних закладах, навчальних центрах, медичних та логістичних підрозділах, у сферах зв’язку та оперативного забезпечення, охорони.

Оновлення медогляду згідно з новим законом про мобілізацію, який набере чинності 18 травня 2024 року, дозволить ВЛК ефективніше оцінювати стан військовозобов'язаних.

При наявності таких діагнозів комісія надаватиме статус "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку":

Інфекційні та паразитарні захворювання;

Новоутворення;

Хвороби крові та кровотворних органів;

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та обміну речовин;

Розлади психіки та поведінки;

Хвороби нервової системи;

Хвороби ока та придаткового апарату;

Хвороби вуха та сосковидного відростка;

Хвороби системи кровообігу;

Хвороби органів дихання;

Хвороби органів травлення;

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини;

Хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини;

Хвороби сечостатевої системи;

Вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення;

Травми та отруєння (значні порушення функцій);

Інші хворобливі прояви (розлади вегетативної нервової системи та інше).

Джерело: РБК-Україна

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