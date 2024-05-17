З цього тижня в Україні вступають у дію зміни до правил мобілізації, згідно з якими військово-лікарські комісії (ВЛК) будуть оцінювати придатність до служби відповідно до оновленого переліку захворювань.
Новий перелік включає стани органів та систем організму, на підставі яких особу можуть класифікувати як:
- Придатну до служби;
- Непридатну, із виключенням з військового обліку;
- Тимчасово непридатну, із необхідністю повторного огляду після лікування;
- Придатну для служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, військово-виховних навчальних закладах, навчальних центрах, медичних та логістичних підрозділах, у сферах зв’язку та оперативного забезпечення, охорони.
Оновлення медогляду згідно з новим законом про мобілізацію, який набере чинності 18 травня 2024 року, дозволить ВЛК ефективніше оцінювати стан військовозобов'язаних.
При наявності таких діагнозів комісія надаватиме статус "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку":
- Інфекційні та паразитарні захворювання;
- Новоутворення;
- Хвороби крові та кровотворних органів;
- Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та обміну речовин;
- Розлади психіки та поведінки;
- Хвороби нервової системи;
- Хвороби ока та придаткового апарату;
- Хвороби вуха та сосковидного відростка;
- Хвороби системи кровообігу;
- Хвороби органів дихання;
- Хвороби органів травлення;
- Хвороби шкіри та підшкірної клітковини;
- Хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини;
- Хвороби сечостатевої системи;
- Вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення;
- Травми та отруєння (значні порушення функцій);
- Інші хворобливі прояви (розлади вегетативної нервової системи та інше).
Джерело: РБК-Україна
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