З цього тижня в Україні вступають у дію зміни до правил мобілізації, згідно з якими військово-лікарські комісії (ВЛК) будуть оцінювати придатність до служби відповідно до оновленого переліку захворювань.

мобілізація, повістка, призов

Новий перелік включає стани органів та систем організму, на підставі яких особу можуть класифікувати як:

  1. Придатну до служби;
  2. Непридатну, із виключенням з військового обліку;
  3. Тимчасово непридатну, із необхідністю повторного огляду після лікування;
  4. Придатну для служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, військово-виховних навчальних закладах, навчальних центрах, медичних та логістичних підрозділах, у сферах зв’язку та оперативного забезпечення, охорони.

Оновлення медогляду згідно з новим законом про мобілізацію, який набере чинності 18 травня 2024 року, дозволить ВЛК ефективніше оцінювати стан військовозобов'язаних.

мобілізація, повістка, призов, ТЦК

При наявності таких діагнозів комісія надаватиме статус "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку":

  • Інфекційні та паразитарні захворювання;
  • Новоутворення;
  • Хвороби крові та кровотворних органів;
  • Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та обміну речовин;
  • Розлади психіки та поведінки;
  • Хвороби нервової системи;
  • Хвороби ока та придаткового апарату;
  • Хвороби вуха та сосковидного відростка;
  • Хвороби системи кровообігу;
  • Хвороби органів дихання;
  • Хвороби органів травлення;
  • Хвороби шкіри та підшкірної клітковини;
  • Хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини;
  • Хвороби сечостатевої системи;
  • Вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення;
  • Травми та отруєння (значні порушення функцій);
  • Інші хворобливі прояви (розлади вегетативної нервової системи та інше).

Джерело: РБК-Україна

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