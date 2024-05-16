Очистити штори для душу - це завдання не простих, але якщо ви будете дотримуватися правильних кроків, то існує велика ймовірність того, що у вас все вдасться. Ось як це зробити:
Як очистити шторку для душу в пральній машині
Крок 1: Зніміть шторку для душу зі штанги та зніміть кільця
Від’єднайте шторку або підкладку від душової штанги та зніміть усі кільця. Якщо вони виглядають брудними, ви можете почистити каблучки окремо, замочивши їх у раковині з гарячою водою з миючим засобом.
Крок 2: Очистити штори для душу в пральній машині
Помістіть шторку для душу або підкладку в пральну машину та використайте невелику кількість миючого засобу. Виберіть щадний цикл із теплою водою та найвищим рівнем води. Делікатне чи ручне прання з низькими обертами віджимання є найбезпечнішими для пластикових штор. Додайте пару банних рушників, які допоможуть витерти бруд і залишки, а також допоможуть збалансувати навантаження.
Крок 3: Повісьте шторку для душу, щоб вона висохла
Після завершення циклу прання витрусіть штору та знову повісьте її на штангу для душу, щоб вона висохла. У той час як деякі тканинні штори можна сушити на слабкому вогні в сушарці, пластикові або вінілові штори слід сушити лише на повітрі. Перевірте етикетку з догляду, перш ніж намагатися помістити тканинні штори в сушильну машину.
Як очистити тканинні та пластикові штори для душу вручну
Крок 1: Зніміть шторку для душу зі штанги та зніміть кільця
Від’єднайте шторку або підкладку від душової штанги та зніміть усі кільця. Якщо вони виглядають брудними, ви можете почистити каблучки окремо, замочивши їх у раковині з гарячою водою з миючим засобом.
Крок 2. Змочіть штору та витріть плями
Покладіть фіранку у ванну і змочіть її водою. Посипте содою та/або нанесіть чайну ложку миючого засобу для посуду або столову ложку прального порошку. Потім потріть штору ганчіркою, губкою або щіткою. Змийте та повторіть, якщо вам не вдалося очистити штори для душу з першого разу
Крок 3: Повісьте шторку для душу, щоб вона висохла
Коли штора буде чистою та промитою, витрусіть її та знову повісьте на штангу для душу, щоб вона висохла.
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