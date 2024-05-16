Існує кілька простих кроків, які можуть допомогти вам очистити штори для душу та позбутися бруду на них.

Очистити штори для душу - це завдання не простих, але якщо ви будете дотримуватися правильних кроків, то існує велика ймовірність того, що у вас все вдасться. Ось як це зробити:

Як очистити шторку для душу в пральній машині

Крок 1: Зніміть шторку для душу зі штанги та зніміть кільця Від’єднайте шторку або підкладку від душової штанги та зніміть усі кільця. Якщо вони виглядають брудними, ви можете почистити каблучки окремо, замочивши їх у раковині з гарячою водою з миючим засобом.

Крок 2: Очистити штори для душу в пральній машині Помістіть шторку для душу або підкладку в пральну машину та використайте невелику кількість миючого засобу. Виберіть щадний цикл із теплою водою та найвищим рівнем води. Делікатне чи ручне прання з низькими обертами віджимання є найбезпечнішими для пластикових штор. Додайте пару банних рушників, які допоможуть витерти бруд і залишки, а також допоможуть збалансувати навантаження.