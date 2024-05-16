«Укренерго» запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах країни.

Українців запевняють, що відключення електроенергії - це вимушена міра для стабілізації роботи енергосистеми країни.

«Для всіх регіонів, і для Києва зокрема, вже сформовані графіки відключень електроенергії. Під час довготривалих відключень всі мешканці міста Києва можуть скористатися «Пунктами Незламності»», - йдеться у повідомленні КМВА.

Зокрема, в Києві відкрито близько тисячі «Пунктів незламності». Інформацію про їхнє розташування можна дізнатися у застосунку «Дія», в районних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та на сайті «Незламність».

Як дізнатися графіки відключень електроенергії і де знайти "Пункт незламності".

У застосунку «Дія» є інтерактивна мапа, де можна знайти найближчий «Пункт Незламності», дізнатися адресу, графік та умови роботи, а також прокласти до нього маршрут.

«Сервіс працює навіть без доступу в мережу Інтернет – для цього потрібно завчасно завантажити карту вибраного регіону в Дії. Тому заходьте зараз і завантажуйте мапу», - пояснюють у КМВА.

«Пункти Незламності» функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування у разі тривалого аварійного відключення електроенергії.

А от дізнатися графіки відключень для вашого будинку ви можете на сайті ДТЕК.

Як дізнатися графіки відключень електроенергії і де знайти "Пункт незламності".

Зазначимо, що через велике навантаження сайт ДТЕК може не працювати.

«Шановні клієнти! Наразі спостерігається велике навантаження на сайт. Дочекайтесь, будь ласка, автоматичного завантаження сторінки. Вибачте за незручності», - попереджають у такому випадку в ДТЕК.

Раніше в ДТЕК попередили, що за вказівкою Укренерго, в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях 16 травня можливі стабілізаційні відключення з 00.00 до 09.00 та з 16.00 до 00.00.

У свою чергу "Укренерго" попереджає: 16 травня, з 00:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень.

"Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

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