Український спортсмен та політик Василь Вірастюк в інтерв'ю для шоумена Слави Дьоміна розповів про зраду дружині, її причини та ставлення до цього дітей.

Вірастюк стверджує, що наразі на сімейний інститут в Україні погано впливає війна. І розкол у їхній сім'ї почався саме тоді, коли колишня дружина вирішила виїхати з дітьми за кордон після її початку.

"Ця вся ситуація в країні дуже погано впливає саме на шлюби.

У мене нові стосунки більше року. Вони почалися, коли дружина поїхала за кордон і перебувала там. Вважаю це зрадою. Як то кажуть, клин клином. Бо я виїзд за кордон дружини з дітьми сприйняв як зраду з її боку, тому що вона зробила по-своєму", - говорить він.

Щодо колишньої дружини, Василь зазначає, що наразі її проблема в тому, що вона не має бажання відступати - ходить по судах і просить великі аліменти.

"Я людина, яка здатна домовлятися, аналізувати. І своїх дітей я точно не залишив би голодними і босими, як вона говорить. Мені є що дати дітям, але не потрібно мене грабувати. Тому що, на жаль, це все, що є у нас, я заробив власним здоров'ям", - каже спортсмен.

Також політик розповідає про ставлення його дітей від колишньої дружини Інни до сина від теперішньої дружини.

"Старші поставилися до молодшого сина абсолютно нормально. Правда, Інні це не подобається. Але я все одно від цього нікуди не подінуся, все одно буду їх знайомити, бо це їхній брат", - наголошує Вірастюк.