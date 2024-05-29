Сьогодні, 29 травня, окупанти здійснили черговий безжальний удар – є жертви.

З території рф було здійснено ракетний удар по Краснопільський громаді, пише Politetka.net з посиланням на Сумську ОВА.

«Внаслідок ворожої атаки, попередньо, загинуло дві людини, троє - отримали поранення. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі.

На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки уточнюються.

Раніше стало відомо, що вночі та зранку росіяни обстріляли Шалигінську громаду та місто Конотоп.

Шалигінську громаду обстріляли із стрілецької зброї, а Конотоп ракетою.

Також нагадаємо, що вчора ввечері внаслідок мінометного обстрілу у власному домі зазнав поранень несумісних з життям мешканець Семенівської громади Чернігівщини.

крім того стало відомо, що за добу росія вбила трьох жителів Донеччини, 14 зазнали поранень, серед них – дитина.

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