Потужна магнітна буря наприкінці червня 2024 очікується також на кінець цього тижня.
Сонячні радіаційні бурі виникають, коли великомасштабне магнітне виверження, що часто викликає корональний викид маси та пов'язаний з ним сонячний спалах, прискорює заряджені частинки в сонячній атмосфері до дуже високих швидкостей.
Магнітні бурі у червні 2024 року:
Вчені Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США прогнозують, коли будуть відчутні магнітні бурі у червні 2024 року.
Очікується кілька хвиль різної інтенсивності.
Найсильніші магнітні бурі варто чекати у другій половині місяця.
Календар магнітних бур у червні 2024 року:
- слабкі магнітні бурі очікуються у період з 1-3, 8-12, 28-30 червня;
- середні магнітні бурі із 16, 22 червня;
- сильна магнітна буря прогнозується 23 червня.
Метеозалежні люди знають не з чуток, чим загрожують такі енергетичні сплески в природі. Особливо це стосується чутливих гіпертоніків та людей із захворюваннями судин та суглобів.
Також з раціону варто прибрати жирну їжу і частіше провітрювати приміщення.
Під час магнітних бур добре діють заспокійливі чаї з м'ятою або мелісою. Також лікарі радять дати собі волю у вживанні вітаміну С.
Алкоголь у ці дні украй не бажаний. Гіпертонікам слід пити більше за воду.
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