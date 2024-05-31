Потужна магнітна буря наприкінці червня 2024 очікується також на кінець цього тижня.

Сонячні радіаційні бурі виникають, коли великомасштабне магнітне виверження, що часто викликає корональний викид маси та пов'язаний з ним сонячний спалах, прискорює заряджені частинки в сонячній атмосфері до дуже високих швидкостей.

Магнітні бурі у червні 2024 року:

Вчені Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США прогнозують, коли будуть відчутні магнітні бурі у червні 2024 року.

Очікується кілька хвиль різної інтенсивності.

Найсильніші магнітні бурі варто чекати у другій половині місяця.

магнітні бурі

Календар магнітних бур у червні 2024 року:

  • слабкі магнітні бурі очікуються у період з 1-3, 8-12, 28-30 червня;
  • середні магнітні бурі із 16, 22 червня;
  • сильна магнітна буря прогнозується 23 червня.

Метеозалежні люди знають не з чуток, чим загрожують такі енергетичні сплески в природі. Особливо це стосується чутливих гіпертоніків та людей із захворюваннями судин та суглобів.

Також з раціону варто прибрати жирну їжу і частіше провітрювати приміщення.

Під час магнітних бур добре діють заспокійливі чаї з м'ятою або мелісою. Також лікарі радять дати собі волю у вживанні вітаміну С.

Алкоголь у ці дні украй не бажаний. Гіпертонікам слід пити більше за воду.

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