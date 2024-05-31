Вчені поділилися прогнозами щодо сильної магнітної бурі наприкінці червня 2024 року, стало відомо, коли українці зможуть її відчути.

Потужна магнітна буря наприкінці червня 2024 очікується також на кінець цього тижня.

Сонячні радіаційні бурі виникають, коли великомасштабне магнітне виверження, що часто викликає корональний викид маси та пов'язаний з ним сонячний спалах, прискорює заряджені частинки в сонячній атмосфері до дуже високих швидкостей.

Магнітні бурі у червні 2024 року:

Вчені Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США прогнозують, коли будуть відчутні магнітні бурі у червні 2024 року.

Очікується кілька хвиль різної інтенсивності.

Найсильніші магнітні бурі варто чекати у другій половині місяця.

Календар магнітних бур у червні 2024 року:

слабкі магнітні бурі очікуються у період з 1-3, 8-12, 28-30 червня;

середні магнітні бурі із 16, 22 червня;

сильна магнітна буря прогнозується 23 червня.

Метеозалежні люди знають не з чуток, чим загрожують такі енергетичні сплески в природі. Особливо це стосується чутливих гіпертоніків та людей із захворюваннями судин та суглобів.

Також з раціону варто прибрати жирну їжу і частіше провітрювати приміщення.

Під час магнітних бур добре діють заспокійливі чаї з м'ятою або мелісою. Також лікарі радять дати собі волю у вживанні вітаміну С.

Алкоголь у ці дні украй не бажаний. Гіпертонікам слід пити більше за воду.

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