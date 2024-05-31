Поява винищувачів F-16 у небі над Україною може стати переломним моментом у війні – стало відомо, скільки їх буде.

Винищувачі F-16 мають з'явитися в Україні вже цього літа. На думку військових аналітиків, Україні необхідно щонайменше 60 винищувачів F-16, щоб прикрити лінію фронту. У ідеалі – 120.

Наразі відомо, що після озвученого та задекларованого наміру Бельгії загальна кількість винищувачів F-16, які Україна має отримати, починаючи з літа, збільшилася до 85.

Також стало відомо, що Швеція передасть два літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Винищувачі F-16 в Україні.

За словами міністра оборони Пола Йонсона, ASC 890 матиме "потужний вплив на українську протиповітряну оборону", оскільки він доповнить та посилить обіцяні винищувачі F-16.

Раніше бригадний генерал ЗСУ, командир Повітряного командування "Центр" Сергій Голубцов заявив, що 64 західні літаки можуть досягти локальної переваги в повітрі, хоч і тимчасово.

У свою чергу полковник запасу та військовий експерт Роман Світан висловлював припущення, що якщо Україна отримає 40 і більше F-16, то це стане переломним моментом у російсько-українській війні.

"Звичайно, це не буде кінець війни, але після цього стане зрозуміло, коли російська армія буде розгромлена", - говорив Світан.

Винищувачі F-16 в Україні.

А от, говорячи про зміну ходу війни після появи F-16, командир екіпажу вертольота Мі-8 із позивним "Гуцул" наголошував, що цей винищувач є платформою для сучасної авіаційної зброї.

«Він може одночасно нести ракети типу "повітря-повітря" та "повітря-земля". Може знищувати балістичні ракети, крилаті ракети, літаки, гелікоптери, БПЛА, а також РЛС, кораблі тощо. F-16 дозволять безпечніше працювати нашій авіації. Високоточна зброя – запорука збереження життів наших воїнів», – пояснював український захисник.

Також льотчик наголошував, що сучасні ракети винищувачів "повітря-повітря" дозволяють збивати цілі на відстані до 180 км.

Нагадаємо також, що президент України Володимир Зеленський, говорячи про бойові літаки, наголошував, що для того, щоб позбавити Росію переваги у повітрі, наш повітряний флот повинен мати від 120 до 130 сучасних літаків.

Останні новини України:

Новий великий ракетний удар по Україні: що відомо на зараз.

Експерт розповів, чи НАТО може закрити небо над Україною.

Також нагадаємо, що у ДТЕК пояснили, чому взимку відключень не було, а тепер є.