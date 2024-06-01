Так, Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку громадян під час мобілізації в Україні.

Згідно з постановою №563 від 16 травня 2024 року, жінки з медичною та фармацевтичною освітою, які не перебувають на військовому обліку, більше не можуть користуватися так званим "перехідним періодом" до 2026 року.

Жінки від 18 до 60 років мають стати на військовий облік під час мобілізації в Україні, якщо придатні за станом здоров'я та мають спеціальності : фізична терапія, ерготерапія, медична реабілітація, громадське здоров'я, стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, біомедична інженерія, та інші медичні та фармацевтичні професії, перелічені у наказі Міноборони №313.

Крім того, військовозобов'язаних жінок у розпал мобілізації в Україні можуть оштрафувати на суму від 17 до 25,5 тисячі гривень, якщо вони не оновлять свої дані протягом двох місяців після набрання чинності законом про мобілізацію в Україні з 18 травня.

Про це заявив начальник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков.

Також міністр юстиції України Дениса Малюська додав, що засуджених жінок до ЗСУ поки не призивали, однак у законі немає обмежень щодо того, чоловіки це чи жінки.

За його словами, можливість мобілізації в Україні засуджених жінок до ЗСУ теоретично є, але попиту наразі немає.

Джерело: Telegraf , ефір всеукраїнського телемарафону.

Останні новини України:

Нагадаємо, оновити дані у ТЦК доведеться і жінкам, подробиці.

Як повідомляла Politeka, нові правила вручення повісток запрацювали в Україні.

Також писала Politeka, 22-річний чоловік уникнув мобілізації, аніж усе закінчилося.