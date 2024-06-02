Віталій Кім став відомим широкому загалу завдяки фразі, якою він починає відео-звернення під час війни: "Доброго вечора, ми з України".

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім від початку повномасштабної війни піднімав бойовий дух українців.

Перед тим, як стати головою Миколаївської ОДА Віталій Кім, займався підприємництвом.

Кім керував компаніями, які надавали послуги з електромонтажних робіт та видавали журнали.

Віталій Кім володів ресторанним комплексом у Миколаївській області, проте головний акцент Кіма було поставлено на будівельному бізнесі.

У Віталія Кіма троє дітей, дві доньки – Євгенія та Олександра та син – Руслан.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував шість квартир, автомобілів, а разом із дружиною має готівкою понад 95 тисяч доларів та 500 тисяч гривень.

Серед цінного майна Віталій Кім вказав швейцарський годинник Hublot вартістю 438 тисяч 720 грн, який належить його дружині Юлії, годинник був куплений у 2022 році.

У розділі нерухомості Віталій Кім вказав шість квартир площею 115,7 м2, 49,1 м2, 102,6, 84,1 м2, 73,4 м2 та 57,9 м2.

Також голова Миколаївської ОВА вказав нежитлове приміщення площею 293,61 м2. Всі об'єкти нерухомості знаходяться у Миколаєві та були куплені з 2017 по 2020 рік.

У розділі доходів Кім зазначив, що у 2023 році заробив 1 мільйон 349 тисяч 227 гривень, що в середньому становить 112 тисяч на місяць. Дружина Кіма Юлія за рік заробила 500 тисяч гривень.

6 березня 2022 року Віталія Кіма було нагороджено Орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Після війни в Україні Кім не планує змінювати спрямованість Миколаївщини, планується розвивати аграрний сектор та туризм.

«Добре вип'ю, а потім усе будемо багато працювати», – каже Кім, розповідаючи про післявоєнні плани.

Нагадаємо, Віталій Кім терміново звернувся до українців, потрібна допомога.

Як повідомляла Politeka, Віталій Кім пообіцяв винагороду $100 кожному за однієї умови.

Також Politeka писала, що Віталій Кім повідомив про нову трагедію: все сталося серед білого дня.