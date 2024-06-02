Оборонні рубежі на підступах до української столиці потребують укріплення, адже не можна виключати, що ворог може знову спробувати захопити Київ.

Для Росії дуже важливо захопити столицю України, тому не можна виключати повторного наступу РФ на Київ.

На цьому неодноразово наголошували і українська влада, і аналітики, і військові.

Так, капітан 130-го батальйону 242-ї бригади Сил ТРО Олексій Фандецький ("Фантом") в ефірі телемарафону зазначав, що Росія – це країна, яка не має своєї історії, "тому для них важливий Київ". За його словами, на сьогодні ніхто точно не може відповісти, чи такий наступ може повторитися.

«Чи це реально? Ми вже знаємо, що таке війна, коли вона несподівана. Ми повинні зараз готуватися. Теперішній Головнокомандувач ЗСУ побудував лінії оборони доволі потужні…», - казав Фандецький.

Розуміючи, що Київ залишаєтсья головною метою російського диктатора, в столиці готуються до повторного наступу РФ. Наразі місто фінансує будівництво захисних споруд і у сусідніх областях, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Столиця була і залишається мішенню для Путіна, але зараз готовність набагато краще, ніж два роки тому», - додав мер.

Додамо, тим часом Гомельска область Білорусі, що межує з Київською областю, готова «за необхідності» до переведення на «воєнний час». Про це заявив перший заступник голови білоруського МНС Олександр Худолєєв.

Раніше президент Еммануель Макрон заявив про можливість ввести французькі війська у випадку нападу на Київ. Проте очільник ГУР Кирило Буданов назвав слова президента Франції про можливий напад на Київ лише "припущенням".

"Це припущення. Припущень може бути дуже багато… ", - наголосив Буданов.

Станом на зараз загрози немає, сказав Кирило Буданов.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи новий можливий наступ на Київ, підкреслював, що Росія не зможе здійснити великий наступ на столицю, як це було у 2022 році - їй не вистачить для цього сил.

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