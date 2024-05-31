Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів на запитання про свій стан та опублікував новий кадр, який не залишив українців байдужими.

Валерій Залужний, отримавши нову посаду, майже зник з інформаційного простору. Нагадаємо, що колишній Головнокомандувач ЗСУ і «залізний генерал» став послом України в Великобританії.

«Щиро вітаю Валерія Залужного з призначенням на посаду Посла України у Великій Британії», - відреагував тоді британський посол у Києві Мартін Гарріс, додавши, що з нетерпінням чекає на спільну роботу з Залужним щодо зміцнення непорушного альянсу між Україною та Великобританією та "100-річного партнерства".

Сам Залужний тепер не дає інтерв’ю і не спілкується з представниками ЗМІ. Інколи Валерій Федорович виходить з українцями на зв’язок за допомогою соцмереж.

Так, у травні Валерій Залужний прокоментував отримання звання Почесного громадянина Києва.

«Для мене велика честь бути поруч з Великою Людиною. Безмежно дякую громаді міста Київ за довіру та високу нагороду», - висловився Залужний, опублікувавши фото, на якому його можна побачити з легендарною поетесою та письменницею Ліною Костенко, яка також отримала звання «Почесний громадянин Києва».

І от днями Валерій Залужний опублікував нове фото. На ньому «залізний генерал» у домашній обстановці – поруч кохана дружина Олена Залужна.

Цей кадр Залужний залишив без коментарів, залишивши лише емодзі сердечком. Однак користувачі соцмереж на реакції до нового фото не поскупилися. Українці бажають Валерію Залужному щастя ьа зазначають, що чекають від нього на новій посаді гарних новин.

«Прекрасні! Як приємно бачити ваші посмішки»,

«Приємно бачити! Чекаємо позитивних новин!»,

«Ми ж чекаємо! Ви там щоб не затримувались!»,

«Бережіть себе!»,

«Кохання надихає та розправляє крила! Нових звершень Вам, Валерій Залужний, та повернення в Україну в новому статусі!»,

"Знали би Ви, пане Генерал, як нам Вас не вистачає",

"Надійний тил".

Також у Валерія Залужного запитали: «Як ви?».

«Дякуємо. Все нормально», - відповів Валерій Федорович.

Крім того Залужний відреагував на коментар щодо музичної апаратури, на тлі якої зроблене фото.

«Разом! Счасливі наскільки то зараз можливо на фоні всесвітнього пи….. Не памʼятаю хто казав - кожен день, який я прожив рахую найкращим! Музика Федорович я думаю при такий апаратурі нормальна?», - запитали у Валерія Федоровича, на що він залишив емодзі у вигляді полум’я.

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