Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук на псевдо «Пташка», яка пройшла пекло «Азовсталі», втратила нареченого, повернулася з полону, розповіла про своє рішення.
Як виявилося, парамедикиня повернулася на фронт. За її словами, їй часто доводиться чути питання, чому вона знову на фронті.
«Але, як я буду спокійно сидіти вдома, якщо в моїй країні війна, наприклад, як буду пити чай зранку, ввечері пити вино. У мене є руки-ноги, як підлегла я можу виконувати функції на фронті, у мене класний бойовий досвід, це мій вибір психологічний», - розповіла "Пташка" в інтерв’ю Раміні Есхакзай, опублікованому на YouTube.
Катерина Поліщук також підкреслили, що вона знає, що була б кориснішою, як дипломат.
«Але я психологічно не витягую дипломатичну роботу. Я пів року пропрацювала як дипломат зі звільнення полонених, і я вклоняюся перед полоненими і тими людьми, які працюють у цій темі», - зазначила «Пташка», підкресливши, що їй простіше воювати.
Парамедикиня також розповіла, що їй доведося зіткнутися з хейтом стосовно її зовнішнього вигляду.
"По-перше, мені цікаво, невже ці люди думають, що я настільки бідна, що не маю грошей на дзеркало? Я маю, у мене є дзеркало, я дивлюся в нього, я знаю, що я поправилась, я цього не спростовую", - відповіла хейтерам захисниця.
Катерина впевнена, що важливіше бути справжнім собою, а не відповідати стереотипам.
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