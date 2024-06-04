Перший етап підготовки до замороження війни в Україні може розпочатися вже найближчим часом – у червні.

Росія хоче скористатися «замороженням» війни, будь-яким припиненням бойових дій, щоб підготуватися до ймовірного наступу на Україну в майбутньому.

ро це зокрема попереджали експерти Інституту вивчення війни.

Військові аналітики висловлювали занепокоєння, що зупинка бойових дій надала б росіянам можливість відновити боєздатність армії, мобілізувати людей на широкомасштабну експансію, залучити більше ресурсів для оборонно-промислового комплексу без обмежень на нагальні потреби в Україні.

Крім того, замороження війни для Путіна є надією на те, що військова і економіна підтримка України з боку Заходу зменшиться.

Замороження війни в Україні.

На думку політичного експерта Максима Розумного, Саміт миру, який пройде у Швейцарії, є нічим іншим, як першим етапом підготовки до заморозки війни.

За його словами, Саміт миру слід розглядати саме, як політичне та дипломатичне протистояння.

«В цьому випадку ситуація складається так, що ми говоримо саме про маневри…», - зазначив Розумний в ефірі телеканалу «Еспресо».

На думку політичного експерта, Саміт миру набуває ознак далекої підготовки до заморозки війни в Україні.

«Про це багато хто вже говорить. Зокрема, про необхідність замороження війни. Можливо без політичних умов й розуміння того, як ситуація буде розвиватись далі. Втім, ті плани, які зараз вже озвучуються, вказують саме на такий розвиток подій", - вважає Розумний.

Нагадаємо, що раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на чотири джерела у РФ, що диктатор Володимир Путін нібито готовий до переговорів про припинення вогню у війні проти України за умови збереження за РФ усіх українських територій, які вона нині окупує.

Замороження війни в Україні.

Однак, на думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, РФ поширює тези про нібито готовність путіна до замороження війни, щоб зірвати Саміт миру.

«Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху", – заявляв міністр закордонних справ.

За його словами, окупанти посилають фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, попри те, що окупанти продовжують жорстоко атакувати територію України.

Раніше президент України Володимир Зеленський застеріг світ від ідеї замороження війни Росії проти України.

"Це як перерва, коли дивишся фільм. Але це не фільм, це реальність. Це перерва. А це час для Путіна", — наголошував глава держави.

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