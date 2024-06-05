Знищення Кримського мосту стане ударом для російського диктатора Володимира Путіна і спричинить для ворога дуже серйозні проблеми.

Україна зробила новий натяк на те, що незаконно збудований Кримський міст у недалекому майбутньому буде знищений.

Так вважають, зокрема, військові аналітики і ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. Нагадаємо, що днями українські захисники знищили або пошкодили чотири російські катери, які були задіяні в охороні Кримського мосту, уразили поромну переправу.

Знищення Кримського мосту.

За словами Шарпа, це не обов’язково підготовка до знищення Кримського мостау, але безумовно натяк.

Раніше видання «The Sun» повідомило, що Кримський міст начебто можуть знищити вже до середини липня. Його, мовляв, можуть зруйнувати за допомогою "багатосторонньої" атаки з повітря та моря у стилі Великого вибуху, зокрема, ракетами Storm Shadow та морськими безпілотниками. Для атаки потрібно щонайменше 20-40 ракет, зазначало видання, уточнюючи, що спочатку треба підбити верхні конструкції мосту і одразу ж атакувати його основу.

Про те, що Кримський міст може буте знищено вже у 2024-му році заявляв і колишній головнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

"Звісно, руйнування Керченського мосту – це так чи інакше мало б статися цього року. Я впевнений, що українці оберуть правильний час і умови. Це величезний міст, його буде дуже важко зруйнувати», - наголошував він в інтервʼю "ВВС Україна", додаючи, що українські іспецслужби обов’язково матимуть план, як це зробити.

Знищення Кримського мосту.

Знищення Кримського мосту, за його словами, буде приниженням для Путіна, спричинить серйозні логістичні проблеми для Росії.

«Але росіяни вже будують іншу залізницю, теж незаконну, яка проходить через окупований Донбас", – нагадував генерал.

У свою чергу Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що знищення Керченського мосту може сильно вплинути і на ситуацію на материковому півдні України.

"Не буде працювати Керченський міст - не буде достатнього забезпечення приблизно 200 тисяч російських окупантів. А це великий ресурс, щодня потрібен великий об'єм матеріально-технічного забезпечення", - пояснював Коваленко.

Своїми думками, що станеться після знищення Кримського мосту ділився і військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, півострів перетвориться на "логістичний острів Крим". Це дасть можливості значно зменшити потенціал забезпечення військ противника.

Знищення Кримського мосту.

Тим часом експерти також констатують, що За 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму Україна потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів, тобто третину флоту.

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