Неприємний інцидент стався в понеділок, 3 червня, і того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного.

У селищі Гусятин, що в Тернопільській області, було здійснено наругу над могилами воїнів Сил оборони України, які загинули, захищаючи державу від російського вторгнення. Зловмисника вже затримали, і йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції України в Тернопільській області.

Інцидент стався в понеділок, 3 червня, і того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного.

У повідомленні зазначено, що на місці події представники Нацполіції виявили чотири пошкоджені могили військовослужбовців, загиблих на війні. З могил були викинуті хрести, порозкидані підсвічники, зірвані державні прапори України та портрети загиблих героїв.



Причетним до цього злочину виявився 53-річний житель одного із сіл громади, який раніше неодноразово був судимий за майнові злочини. Мотиви його вчинку поки що невідомі, і це з'ясовують правоохоронці.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.

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