Українці можуть отримати знижку на житло у межах програми "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб".

У червні розпочнеться новий етап програми "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб", де сім'ї, що пережили переселення, матимуть можливість отримати іпотечний кредит під 3% річних. У цьому місяці обратимуть 600 сімей для участі у програмі. Вони зможуть отримати кредит на термін до 30 років з початковим внеском у 6% вартості житла. Про це повідомили представники Міністерства реінтеграції.

Проект реалізується за сприяння Держмолоді за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Кредитну установу для відновлення (KfW). Процес відбору транслюватиметься в прямому ефірі на YouTube-каналі фонду, а переможці будуть обрані випадковим чином за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Контроль за заходом забезпечуватимуть представники Міністерства реінтеграції, Держмолоді та Імплементаційного консультанта. Подання заявок буде тимчасово припинено під час відбору, а потім відновлено наступного дня після завершення відбору.

Це вже шістнадцятий етап програми. Завдяки попереднім відборам 669 сімей внутрішньопереміщених осіб вже скористалися пільговими кредитами та отримали власне житло.

Раніше Politeka також писала про те, що деякі українці більше не отримуватимуть грошову допомогу з червня.

Останні новини України:

Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів

Рідного брата вже мобілізували: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав

"Це дуже низько — ховатися": військовий присоромив чоловіків, які ховаються від призову