Суд частково повірив словам чоловіка, який ухилився від мобілізації, і врахував той факт, що має стареньку матір.

У Хмельницькій області чоловіка, який понад рік ухилявся від мобілізації, було засуджено. Він намагався переконати військових, що готовий служити, але його не беруть через "зловживання алкоголем і погане здоров'я".

Суд частково повірив його словам та врахував той факт, що він має стареньку матір. Вирок виніс Ізяславський районний суд.

Згідно з даними, мешканця Хмельницької області минулого року визнали придатним до військової служби. Він отримав повістку і мав з'явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки 1 березня 2023 року. Однак він понад рік ухилявся від мобілізації.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину, але виправдовувався тим, що думав, ніби за ним "мали приїхати працівники ТЦК". Він також заявив, що хотів добровільно мобілізуватися, але жодна військова частина його не приймала на службу.

Працівник Територіального центру комплектування повідомив, що цього військовозобов'язаного возили до п'яти різних бойових частин. Однак там він постійно скаржився на стан здоров'я, наголошував на необхідності догляду за матір'ю похилого віку, і заявляв про свою алкогольну залежність.

Суд врахував, що у чоловіка є матір 1940 року народження, а також те, що він добровільно погодився на мобілізацію, але військові частини відмовлялися приймати його на службу. Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та засудили за ухилення від мобілізації до одного року іспитового терміну.

Джерело: ТСН.

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