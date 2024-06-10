Окупанти виклали кадри нових обстрілів Сумщини і заявили про захід ДРГ в селище Рижівка - 600 метрів від кордону.

Згідно з офіційними даними, вночі та зранку росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

У свою чергу голова Білопольської громади Юрій Зарко заявив, що Рижівка під українським контролем.

Ситуацію на Сумщині прокоментував і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Сумщина. Станом на зараз - це НЕ початок того ж, що було на Харківщині. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є «супутником» російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження», - повідомив лейтенант.

За словами Коваленка, заява кадирівців про захоплення села Рижівки - елемент інформаційної війни.

«Кадирівці - це інформаційна армія, ставка зроблена на інформаційну компоненту. Порівнювати ситуацію з Харківщиною станом на 08:00 не варто. Чи лишається загроза дій росіян в прикордонні – так», - наголосив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Аналітики DeepState також відреагували на заяву Кадирова та наголосили, що з 2022 року село Рижівка перебувало у "сірій зоні", в яке регулярно заходили російські ДРГ.

"Чи планує ворог провести аналогічну як біля Вовчанська операцію — планує. Чи зробить він це — покаже час. І якби там не було, але Сили Оборони мають бути готові і подібні рухи хоч якось, але відтягують наші резерви з інших ділянок", — йдеться в заяві аналітиків DeepState.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков не виключає, що "все цілком може (!) бути "генеральною репетицією" перед більш масштабними діями у прикордонні Сумщини.

"А може і не бути. Наші воїни у будь-якому випадку готові зустрічати ворогів зі всіх калібрів", - наголосив кореспондент.

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