Відключення електроенергії призводить до виробництва низькоякісної продукції та виходу з ладу обладнання, що призводить до зростання цін.

Українців попереджено, що в найближчому майбутньому ціни на хліб можуть зроснути. Виробники передбачають, що ціни можуть підвищитися на 30%.

Про це повідомив глава "Всеукраїнської асоціації пекарів" Юрій Дученко. Він пояснив, що відключення електроенергії для хлібопекарської галузі в Україні призводить до виробництва низькоякісної продукції та виходу з ладу обладнання, що призводить до зростання цін на хліб.

Багато підприємств у хлібній галузі мають статус критичної інфраструктури і, згідно з законодавством, не повинні бути відключені від електромереж. Проте на практиці такі підприємства часто стикаються з регулярними відключеннями електропостачання. Ті, хто має можливість, переходять на електрогенератори, що перш за все впливає на стабільність роботи і формування цін.

Юрій Дученко підкреслив, що хлібна галузь споживає відносно малу кількість електроенергії. Проте аварійні та непланові відключення призводять до виробництва низькоякісної продукції та виходу з ладу обладнання. Не всі підприємства можуть перейти на роботу на генераторах, а ті, що можуть, повинні бути попереджені заздалегідь, щоб запланувати перехід виробництва на аварійний режим на 2-3 години, не більше.

Зауважено, що навіть планові відключення електропостачання не підходять для хлібної галузі, оскільки це перериває технологічний процес. Відповідно до експерта, якщо відключення триває дві години, то графік випуску хліба та інших хлібобулочних виробів зсувається на вісім годин.

Крім того, іншою проблемою для хлібопекарської галузі є відсутність працівників. У зв'язку з цим деякі підприємства змінюють графік роботи, скорочують обсяги та асортимент виробництва.

За словами Юрія Дученка, ще однією причиною зростання цін на хліб є підвищення вартості борошна, яке зросло на 25-30%.

Джерело: AgroPortal.

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