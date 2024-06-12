Згідно з даними КМВА, удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння.

Так, ворог випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

«Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА», - повідомили в КМВА подробиці нападу.

За попередніми даними, противник випустив по столиці ще й балістику.

Всі повітряні цілі були знищені силами та засобами протиповітряної оборони. За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.

«Ця атака вкотре продемонструвала, що агресор не відмовиться від ракетного терору Києва. І для ефективності своїх ударів рашисти будуть шукати нові і нові комбінації аби пробити нашу протиповітряну оборону», - підкреслили в КМВА, закликавши людей ніколи не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Зазначимо, що вибухи також гриміли в Одесі та Сумах.

ОНОВЛЕНО:

В одному з районів Київщини сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці. Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.

Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж.

В іншому районі – загорілося складське приміщення.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення – різану рану ноги. Медичну допомогу надано на місці.

Станом на 7:00 через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки обʼєктів в двох районах області.

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