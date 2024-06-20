Готувати таку цвітну капусти дуже просто, запевняє переможець «Мастер Шеф-7» Вадим (Пава) Бжезинський.
«А ніжний, м’який,делікатний смак капусти викликає захоплення і приємно відтінюється вершковим смаком», - зазначив ресторатор на своїй сторінці в Інстаграм.
Інгредієнти для приготування цвітної капусти, запеченої в духовці потрібні такі: цвітна капуста середніх розмірів, вершкове масло – 30 г, борошно – 2 ч.л., мускатний горіх – 2г, сир пармезан – 25 г, горішки – 30 г, молоко – 200 мл., зелена цибуля – 20 г, часник – 1 шт, сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування цвітної капусти, запеченої в духовці такий: капусту необхідно відварити в підсоленій воді (вистачить приблизно 15 хвилин).
Цвітна капуста, запечена в духовці.
Тепер готуємо соус бешамель - на вершковому маслі обсмажуємо часник, далі борошно, додаємо сіль, перець, мускатний горіх, вливаємо молоко, перемішуємо і додаємо пармезан.
Наступний крок – цвітну капусту змащуємо соусом бешамель і запікаємо в духовці при температурі 200 градусів протягом 20 хвилин.
Цвітна капуста, запечена в духовці.
Цвітна капуста, запечена в духовці.
Час запікання залежить від духовки.
«Посипаємо горішками,зеленою цибулькою та смакуємо», - зазначив переможець «Мастер Шеф».
Цвітна капуста, запечена в духовці.
Підкреслимо, що цвітна капуста дуже корисна і є гарним рішенням для всіх, хто хоче зменшити споживання вуглеводів, збільшити споживання клітковини чи обмежити калорійність раціону.
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