Сьогодні практично всі наші гаджети можуть підключатися до Інтернету, і найчастіше ми використовуємо смартфони та планшети.

Інтернет дозволяє нам бути на зв'язку з усіма і дозволяють нам отримати доступ до будь - якої інформації зі смартфона.

Як підвищити швидкість інтернету Wi-Fi на смартфоні?

Існує спосіб збільшення сигналу Wi-Fi вашого смартфона , зроблений своїми руками шляхом створення власної антени. Як ви вже здогадалися, розібрати пристрій та оновити приймач Wi-Fi не варіант, але зовнішня антена може допомогти.

Ви можете створити безліч типів антен: від дуже простих до складніших пристроїв, які можуть підвищити швидкість Wi-Fi вашого смартфона або планшета. Ймовірно, найпростіший варіант – використовувати банку з-під газування для створення антени.

Просто відріжте верх і низ, а циліндр, що залишився посередині. У вас залишиться лист тонкого металу, який трохи зігнутий. Це буде "зловити" сигнал Wi-Fi і направити його як параболічна антена.

Той самий метод можна використовувати з металевою мискою: коли ви помістите пристрій у чашу або поруч із нею, ви повинні побачити невелике збільшення сигналу інтернет Wi-Fi вашого смартфона. Ви можете використовувати алюмінієву фольгу або мідь, щоб створити власну антену.

Прості антени з алюмінієвої фольги виготовити легко, але якщо ви плануєте зробити антену з мідного дроту, щоб підвищити швидкість інтернету на смартфоні , вам знадобляться деякі технічні знання про те, якою довжиною має бути антена.

Залежно від частоти сигналу розмір антени буде різним.

Читайте також:

Як виявити програму з Росії у своєму телефоні: інструкція від кіберфахівців

Як зарядити телефон, якщо вдома немає світла: корисні хитрощі

Це врятує ваш смартфон від перегріву: прості правила, які не всі знають