Якщо ваш телефон вкрадений, злодій, ймовірно, зітре з нього всі дані, щоб продати якнайшвидше, і ваша інформація не буде використана.

Однак є можливість, що аферисти спробують зламати ваші облікові записи в телефоні.

Нижче ми пояснимо, які дії необхідно вжити до крадіжки вашого телефону, а також покажемо вам способи посилити безпеку телефону iPhone або Android.

Як відстежити телефон iPhone - Знайти мій iPhone.

Щоб налаштувати функцію «Знайти iPhone», коли у вас є мобільний телефон, виконайте такі дії:

Відкрийте програму «Параметри»

Торкніться свого імені , потім «Знайти мій» > «Знайти iPhone».

Активуйте функцію «Знайти iPhone», щоб віддалено знайти, заблокувати або стерти дані з пристрою.

Увімкніть функцію «Знайти мою мережу», яка дозволить вам знайти пристрій, навіть якщо він не в мережі.

Виберіть « Надіслати останнє місцезнаходження » , щоб надіслати в Apple дані про останнє місцезнаходження телефону, якщо батарея розряджена.

Знайти мій пристрій і захист від крадіжки Android.

Функція "Знайти мій пристрій" на Android дозволяє захистити ваш телефон від іншого пристрою, щоб захистити ваші дані та облікові записи від попадання в чужі руки.

Щоб налаштувати функцію «Знайти мій пристрій», якщо у вас є телефон, виконайте такі дії:

Відкрийте «Установки» > «Безпека» або «Безпека та розташування» або «Google» > «Безпека» . Або спробуйте ввести "Знайти моє" у рядку пошуку налаштувань.

Виберіть «Знайти мій пристрій» та увімкніть його.

Перейдіть до «Параметри» > «Місце розташування» та увімкніть його.

Як тільки ви зрозумієте, що ваш телефон вкрали , вам необхідно виконати такі дії, щоб запобігти попаданню ваших даних у чужі руки:

Знайти телефон. Використовуйте відповідну службу для пошуку та керування своїм телефоном.

Повідомте про вкрадений телефон у поліцію.

Повідомте свого провайдера стільникового зв'язку.

Захистіть свої банківські рахунки. Якщо ви користуєтеся мобільним банкінгом, повідомте банк, що ваш телефон вкрали.

Змініть важливі паролі.

Видаліть свій телефон із довірених пристроїв. Це необхідно зробити, якщо раніше на ньому було включено двофакторну автентифікацію (2FA).

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