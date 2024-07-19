Однак є можливість, що аферисти спробують зламати ваші облікові записи в телефоні.
Нижче ми пояснимо, які дії необхідно вжити до крадіжки вашого телефону, а також покажемо вам способи посилити безпеку телефону iPhone або Android.
Як відстежити телефон iPhone - Знайти мій iPhone.
Щоб налаштувати функцію «Знайти iPhone», коли у вас є мобільний телефон, виконайте такі дії:
Відкрийте програму «Параметри»
Торкніться свого імені , потім «Знайти мій» > «Знайти iPhone».
Активуйте функцію «Знайти iPhone», щоб віддалено знайти, заблокувати або стерти дані з пристрою.
Увімкніть функцію «Знайти мою мережу», яка дозволить вам знайти пристрій, навіть якщо він не в мережі.
Виберіть « Надіслати останнє місцезнаходження » , щоб надіслати в Apple дані про останнє місцезнаходження телефону, якщо батарея розряджена.
Знайти мій пристрій і захист від крадіжки Android.
Функція "Знайти мій пристрій" на Android дозволяє захистити ваш телефон від іншого пристрою, щоб захистити ваші дані та облікові записи від попадання в чужі руки.
Щоб налаштувати функцію «Знайти мій пристрій», якщо у вас є телефон, виконайте такі дії:
Відкрийте «Установки» > «Безпека» або «Безпека та розташування» або «Google» > «Безпека» . Або спробуйте ввести "Знайти моє" у рядку пошуку налаштувань.
Виберіть «Знайти мій пристрій» та увімкніть його.
Перейдіть до «Параметри» > «Місце розташування» та увімкніть його.
Як тільки ви зрозумієте, що ваш телефон вкрали , вам необхідно виконати такі дії, щоб запобігти попаданню ваших даних у чужі руки:
- Знайти телефон. Використовуйте відповідну службу для пошуку та керування своїм телефоном.
- Повідомте про вкрадений телефон у поліцію.
- Повідомте свого провайдера стільникового зв'язку.
- Захистіть свої банківські рахунки. Якщо ви користуєтеся мобільним банкінгом, повідомте банк, що ваш телефон вкрали.
- Змініть важливі паролі.
- Видаліть свій телефон із довірених пристроїв. Це необхідно зробити, якщо раніше на ньому було включено двофакторну автентифікацію (2FA).
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