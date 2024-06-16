Мобільний оператора «Lifecell» повідомив про низку змін в умовах надання тарифів та послуг – що потрібно знати абонентам.

Так, оператор «Lifecell» оголосив про припинення надання послуги для корпоративних клієнтів, пише Politeka.net.

Згідно з повідомленням, «Lifecell» з 26 червня 2024 року припиняється надання SMS послуги: "350/500/1000 SMS бізнес".

«Звертаємо увагу, що пакети послуги до яких абоненти були підключені раніше, продовжують дію до кінця сплаченого періоду», - йдеться в оголошенні мобільного оператора.

При цьому активація послуги була закрита з 12 червня.

Крім того, сталися зміни в умовах надання послуг у міжнародному роумінгу. Так, починаючи з 12 червня Кіпр входитиме в 2 групу країн. Отже, тепер вартість послуг наступна: 150 МБ / 75 грн (якщо баланс нижче 75 грн: 50 МБ / 35 грн); дзвінки - 10 хв / 70 грн (якщо баланс нижче 70 грн: 1 хв / 15 грн); Вихідні SMS - 10 хв / 70 грн (якщо баланс нижче 70 грн: 1 хв / 15 грн).

«Тарифи, якщо на рахунку недостатньо коштів для застосування пакетів послуг за базовими тарифами. Після поповнення рахунку в першу чергу діє оплата пакету послуг за базовими тарифами», - пояснюють в «Lifecell».

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