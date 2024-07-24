На жаль, ваш телефон може бути заражений шкідливим програмним забезпеченням або вірусом, навіть якщо ви вживаєте всіх необхідних профілактичних заходів.

Експерти назвали головні ознаки того, що у вашому телефоні є вірус.

Ось як визначити, чи ваш телефон заражений вірусом:

Дивні витрати на телефонному рахунку. Несподівані витрати може бути симптомом вірусу.

Шкідливі програми можуть заробляти гроші, використовуючи телефон для надсилання текстових повідомлень або телефонних дзвінків преміум-класу.

Нав'язлива реклама. Нав'язлива реклама є ознакою того, що на телефоні вірус.

Контакти одержують дивні повідомлення. Вірус може використовувати телефон для розсилки спам-повідомлень.

Низька продуктивність телефону. Як і у випадку з комп'ютером, зниження продуктивності є правильною ознакою зараження.

Нові програми. Можливо, шкідлива програма завантажує їх на ваш пристрій.

Аномальне споживання даних.

Помітне скорочення часу автономної роботи. Це також може бути ознакою того, що на вашому телефоні є вірус.

Що робити у разі зараження телефону вірусом?

Якщо ви дізналися, що на вашому телефоні є вірус, його необхідно якнайшвидше виправити. Спочатку перемкніть пристрій у режим польоту. Це запобіжить отримання та відправлення даних будь-якими шкідливими програмами.

По-друге, перевірте останні встановлені програми.

Передова практика передбачає, що незалежно від типу телефону вам слід встановити антивірусне програмне забезпечення.

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