Є безліч порад та рекомендацій, які допоможуть продовжити термін служби вашого телефону.

Більшість з нас залишають свої телефони заряджатися на ніч, але виявляється, що це може зашкодити їхнім батареям.

Якщо ви завжди залишите свій телефон підключеним до мережі, як тільки він досягне 100% заряджання, згодом заряд акумулятора буде розряджатися.

У короткостроковій перспективі ви не помітите жодної різниці. Але через роки чи навіть місяці тривалість його життя значно скоротиться.

Купуйте портативний зарядний пристрій для телефону. Якщо ви збираєтеся заряджати мало і часто або вирушаєте кудись далеко від мережевих розеток, варто взяти з собою портативний зарядний пристрій.

Використовуйте режим заощадження батареї.

Більшість сучасних телефонів мають режим заощадження батареї або зниженого енергоспоживання.

Змініть налаштування екрана. Більшість акумулятора телефону використовується для живлення екрана.

Вимкнути вібрацію. Можливо, це менше дратує, але функція вібрації на телефоні споживає більше заряду батареї, ніж стандартні мелодії дзвінка, тому вимкніть її.

Завершіть роботу всіх програм, які працюють у фоновому режимі телефону.

Ви будете здивовані, дізнавшись скільки додатків продовжують працювати у фоновому режимі навіть після того, як ви їх закрили.

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