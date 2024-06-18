У червні варто провести підживлення огірків для вдалого врожаю.

Про це стало відомо на youtube-каналі "Наша дача".

Підживлення курячим послідом добре підійде для того, аби збільшити кількість плодів.

З розрахунку третина концентрованого курнику на 10 літрів води потрібно поливати огірки під корінь, щоб зав'язі збільшились до плодів.

Також варто знати, що не можна перетримувати збільшені огірки на кущах, тому що кожен наповнений до сортового розміру огірок затримує зростання інших.

Вчасно якщо огірок не буде зірваний - він буде затримувати наповнення наступного.

Рослина заганяє багато ресурсів у великі огірки, коли ми його зірвемо - тоді піде налив.

Щоб підштовхнути наповнення плодів огірків, теж варто змінити умови вирощування, які б могли підштовхнути розвиток та наповнення плодів у генеративний напрямок.

Нарощування листів - це вегетативний напрямок, а плоди - це генеративний.

Калійне підживлення - сірчанокислий калій, він же сульфат калію, 20-25 г на 10 літрів води - полили огірки.

Ррослина замість нарощування листової маси для огірків "згадає" про наповнення плодів і можливо таким чином вдасться перелаштувати розвиток рослини на генеративний лад.

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