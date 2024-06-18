Своєчасне та правильне застосування препаратів, а також регулярні профілактичні заходи допоможуть захистити вишні та черешні від шкідників та забезпечити високий урожай.

Комахи-шкідники можуть завдати плодово-ягідним культурам значної шкоди, що не обмежується лише втратою врожаю; ослаблені рослини можуть загинути.

Серед найпоширеніших шкідників вишні та черешні зустрічаються листовійки, пильщики кісточкові, чорна вишнева попелиця, вишневі довгоносики, вишнева муха, різні види молей та п'яниці. Щоб запобігти їх впливу, необхідно своєчасно проводити профілактичні заходи та обробку дерев.

Шкідники вишні та черешні

Листовертка: У дорослій стадії є невеликий метелик, активний вночі. Вона відкладає яйця, з яких з'являються гусениці, що знищують квіти, зав'язі, плоди, нирки та листя.

Чорна вишнева попелиця: Колоніальний шкідник, що висмоктує соки з нирок, листя, плодів та молодих пагонів, виділяє солодку рідину, сприятливу для розвитку грибків.

Вишневий довгоносик: Комаха знищує нирки, бутони, квіти та зав'язі. Личинки харчуються ядром плода, роблячи його непридатним для вживання.

Вишнева муха: Комаха відкладає яйця в ягоди, з яких розвиваються личинки, що харчуються м'якоттю плода. Пошкоджені ягоди темніють, гниють чи опадають.

Різні види молей: Гусениці молей роблять у листі отвори, призводячи до деформації та ослаблення рослин.

Заходи захисту та профілактики

Для запобігання псуванню ягід вишні та черешні необхідно комбінувати обробку дерев засобами захисту рослин з профілактичними заходами:

Глибоке перекопування ґрунту під деревами.

Регулярний збір та знищення пошкоджених або опалих плодів.

Страхування комах на біле агроволокно та їх знищення.

Своєчасне збирання врожаю.

Обробка дерев інсектицидами та акарицидами у встановлені терміни.

Перша обробка проводиться відразу після встановлення температури повітря близько +5 градусів, що знищує прокинуті, але ще слаборухливі комахи.

Друга обробка проводиться за «зеленим конусом», коли нирки набрякли і почали рости. Знищуються дорослі шкідники, які готуються до яйцекладки.

Третя обробка проводиться до цвітіння у фазі бутонізації. Знищуються комахи, що здатні знищити квітки.

Повторна обробка проводиться при необхідності під час зростання зав'язей, щоб позбавитися комах, що харчуються м'якоттю плодів. Остання обробка проводиться за 2 тижні до передбачуваного збирання ягід.

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