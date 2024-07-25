Дотримання цих рекомендацій дозволить значно продовжити час роботи ноутбука за відсутності електрики, оскільки це особливо актуально під час вимкнення світла.

Відключення світла надовго позбавляє можливості користуватися багатьма приладами, які потребують електроенергії. Деякі пристрої не є критичними, і можна обійтися без них деякий час. Однак є такі, які необхідні у постійному робочому стані, наприклад ноутбук. Розглянемо, як продовжити роботу ноутбука без світла.

Насамперед, важливо оцінити стан батареї ноутбука. Середня тривалість "життя" батареї складає 300-500 циклів. Після цього її ємність знижується до 70-80% від початкової.

Щоб продовжити термін служби акумулятора, дотримуйтесь цих правил:

Сильне охолодження та нагрівання знижують термін служби акумулятора до 60%.

Акумулятор перестає функціонувати та згодом не зможе зарядитися до 100%. Періодично заряджайте та розряджайте ноутбук, мінімум до 10-20%, максимум до 100%.

Забезпечте вентиляцію: Не кладіть ноутбук на коліна або плед, використовуйте підставки та стежте, щоб відкрити доступ до вентиляції.

Вибирайте економічний режим, що дозволяє знизити витрати до 20%. Налаштуйте автоматичне вимкнення при 15% заряду.

Раз на кілька місяців запускайте калібрування, це допомагає ноутбуку правильно виміряти заряд і запобігає проблемам при відключенні живлення або заряджання.

Продовження заряду при вимкненні світла

Зайдіть в налаштування ноутбука і складіть власний план живлення від батареї, змінивши різні параметри.

Зменште яскравість вручну, це продовжить час роботи ноутбука без світла.

Під час відпочинку, вночі або при тривалому переміщенні, повністю вимикайте ноутбук. У режимі сну гаджет все одно використовує енергію.

Очищайте кеш і видаляйте сміття, щоб ноутбук працював швидше та споживав менше енергії.

У разі вимкнення світла вимкніть веб-камеру, зовнішню картку пам'яті, USB, Bluetooth та Wi-Fi, щоб продовжити час роботи батареї.

Без підключення до електрики ноутбук повинен знаходитись у комфортних умовах, подалі від джерел тепла, сонячного світла та холоду. Оптимальна температура продовжить час роботи пристрою, а перепади температури призведуть до швидкої витрати енергії.

Читайте також:

Як підключити ноутбук до телевізора: найдоступніший метод

Як дізнатися, чи є на вашому ноутбуці вірус: явні ознаки та вирішення проблеми

Як зарядити телефон, якщо вдома немає світла: корисні хитрощі