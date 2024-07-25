Відключення світла надовго позбавляє можливості користуватися багатьма приладами, які потребують електроенергії. Деякі пристрої не є критичними, і можна обійтися без них деякий час. Однак є такі, які необхідні у постійному робочому стані, наприклад ноутбук. Розглянемо, як продовжити роботу ноутбука без світла.
Насамперед, важливо оцінити стан батареї ноутбука. Середня тривалість "життя" батареї складає 300-500 циклів. Після цього її ємність знижується до 70-80% від початкової.
Щоб продовжити термін служби акумулятора, дотримуйтесь цих правил:
Сильне охолодження та нагрівання знижують термін служби акумулятора до 60%.
Акумулятор перестає функціонувати та згодом не зможе зарядитися до 100%. Періодично заряджайте та розряджайте ноутбук, мінімум до 10-20%, максимум до 100%.
Забезпечте вентиляцію: Не кладіть ноутбук на коліна або плед, використовуйте підставки та стежте, щоб відкрити доступ до вентиляції.
Вибирайте економічний режим, що дозволяє знизити витрати до 20%. Налаштуйте автоматичне вимкнення при 15% заряду.
Раз на кілька місяців запускайте калібрування, це допомагає ноутбуку правильно виміряти заряд і запобігає проблемам при відключенні живлення або заряджання.
Продовження заряду при вимкненні світла
Зайдіть в налаштування ноутбука і складіть власний план живлення від батареї, змінивши різні параметри.
Зменште яскравість вручну, це продовжить час роботи ноутбука без світла.
Під час відпочинку, вночі або при тривалому переміщенні, повністю вимикайте ноутбук. У режимі сну гаджет все одно використовує енергію.
Очищайте кеш і видаляйте сміття, щоб ноутбук працював швидше та споживав менше енергії.
У разі вимкнення світла вимкніть веб-камеру, зовнішню картку пам'яті, USB, Bluetooth та Wi-Fi, щоб продовжити час роботи батареї.
Без підключення до електрики ноутбук повинен знаходитись у комфортних умовах, подалі від джерел тепла, сонячного світла та холоду. Оптимальна температура продовжить час роботи пристрою, а перепади температури призведуть до швидкої витрати енергії.
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