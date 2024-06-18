Хоча стовідсоткової безпеки, ймовірно, ніколи не буде, ви можете заздалегідь багато зробити, щоб запобігти прослуховування і злом телефону.

В даний час мобільний телефон використовується не лише для дзвінків.

І дорослі, і діти використовують нові технології на телефонах, щоб фотографувати та знімати відео, відправляти SMS, зберігати особисті дані в адресній книзі, а також номери рахунків, PIN-коди, розклад зустрічей та багато іншого.

Як тільки мобільний телефон буде зламаний і дані потраплять на комп'ютер хакера, ви можете собі уявити, які проблеми та клопоту він створює.

Як захистити телефон від прослуховування та злому?

Порада 1. Виберіть телефон, який відповідає вашим вимогам.

У кожного виробника є свої переваги та недоліки, тому ознайомтеся з інформацією, перш ніж купувати його.

Порада 2. Активуйте код доступу на телефоні.

Після покупки вам обов'язково слід використовувати функцію блокування, яку пропонує мобільний телефон, і взагалі активувати PIN-код і блокування карти, щоб захистити її від сторонніх.

Порада 3: Вимкніть Bluetooth у телефоні.

Хакери люблять з'єднання Bluetooth, особливо як шлюз, тому зазвичай відключають радіослужби, коли вони не потрібні.

Порада 4: Регулярно завантажуйте оновлення телефону.

Як і для комп'ютера, оновлення дуже важливі. Однак багато мобільних телефонів, як і раніше, оснащені тим же програмним забезпеченням, яке було придбано при покупці, і хакери можуть використовувати вразливість застарілого програмного забезпечення для отримання доступу.

Порада 5. Використовуйте кодування.

Завжди шифруйте особисті дані телефону, реєстраційні дані, електронну пошту та веб-сайти. Поки дані передаються, ніхто не може прослуховувати їх.

Порада 6: Зверніть увагу на точки доступу.

Хакери можуть встановлювати підроблені точки доступу, а коли ви отримуєте доступ до них за допомогою мобільного телефону, шахраї можуть прослуховувати або перехоплювати особисті дані телефону.

Порада 7: Ніколи не переходьте через SMS/MMS-посилання від незнайомих людей.

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