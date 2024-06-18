В даний час мобільний телефон використовується не лише для дзвінків.
І дорослі, і діти використовують нові технології на телефонах, щоб фотографувати та знімати відео, відправляти SMS, зберігати особисті дані в адресній книзі, а також номери рахунків, PIN-коди, розклад зустрічей та багато іншого.
Як тільки мобільний телефон буде зламаний і дані потраплять на комп'ютер хакера, ви можете собі уявити, які проблеми та клопоту він створює.
Як захистити телефон від прослуховування та злому?
Порада 1. Виберіть телефон, який відповідає вашим вимогам.
У кожного виробника є свої переваги та недоліки, тому ознайомтеся з інформацією, перш ніж купувати його.
Порада 2. Активуйте код доступу на телефоні.
Після покупки вам обов'язково слід використовувати функцію блокування, яку пропонує мобільний телефон, і взагалі активувати PIN-код і блокування карти, щоб захистити її від сторонніх.
Порада 3: Вимкніть Bluetooth у телефоні.
Хакери люблять з'єднання Bluetooth, особливо як шлюз, тому зазвичай відключають радіослужби, коли вони не потрібні.
Порада 4: Регулярно завантажуйте оновлення телефону.
Як і для комп'ютера, оновлення дуже важливі. Однак багато мобільних телефонів, як і раніше, оснащені тим же програмним забезпеченням, яке було придбано при покупці, і хакери можуть використовувати вразливість застарілого програмного забезпечення для отримання доступу.
Порада 5. Використовуйте кодування.
Завжди шифруйте особисті дані телефону, реєстраційні дані, електронну пошту та веб-сайти. Поки дані передаються, ніхто не може прослуховувати їх.
Порада 6: Зверніть увагу на точки доступу.
Хакери можуть встановлювати підроблені точки доступу, а коли ви отримуєте доступ до них за допомогою мобільного телефону, шахраї можуть прослуховувати або перехоплювати особисті дані телефону.
Порада 7: Ніколи не переходьте через SMS/MMS-посилання від незнайомих людей.
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