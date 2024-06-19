Прискорена зарядка телефону дозволить витрачати менше часу на заряджання та більше часу на використання пристрою.

Оскільки на телефонах використовуються більш ресурсоємні програми та сервіси, швидкість заряджання стала важливим фактором при покупці нового гаджета.

Як прискорити заряджання телефону?

Оскільки на телефонах використовуються все більш ресурсоємні програми та сервіси, швидкість заряджання стала ключовим фактором при використанні пристрою.

Порада 1: використовуйте швидкий зарядний пристрій для телефону.

Щоб скористатися перевагами швидкого заряджання телефону, вам знадобиться сумісний швидкий зарядний пристрій . Більшість сучасних телефонів Android підтримують USB Power Delivery (USB PD), а iPhone – USB PD або власний стандарт швидкого заряджання Apple.

Порада 2. Увімкніть режим заряджання (лише для телефонів Android).

Багато телефонів Android мають спеціальний режим "Режим заряджання" або "Суперзарядка", що дозволяє тимчасово відключати програми та служби, що розряджають батарею, під час заряджання. Перевірте налаштування пристрою, щоб увімкнути цю функцію і насолоджуватися безперервною швидкою зарядкою.

Порада 3. Дозвольте вимикатися телефону під час заряджання.

Якщо залишити телефон повністю увімкненим під час заряджання, він перегрівається і витрачає заряд акумулятора швидше, ніж він встигає заряджатися. Вимкніть телефон перед підключенням до мережі, щоб унеможливити активність заряджання. Це змушує ваш телефон зосередити всі свої ресурси лише на зарядці акумулятора.

Порада 4. Використовуйте оригінальний кабель та зарядний пристрій телефону.

Для забезпечення оптимальної безпеки та швидкості заряджання найкраще використовувати зарядний пристрій та USB-кабель, що входять до комплекту постачання телефону. Ці компоненти були протестовані та розроблені спеціально для вашої марки та моделі. Змішування та поєднання зарядних аксесуарів різних брендів часто призводить до повільнішої зарядки.

Порада 5. Увімкніть режим польоту телефону.

Увімкнення режиму польоту вимикає енергоємні функції підключення, такі як передача мобільних даних, Wi-Fi, Bluetooth та GPS. Якщо вони вимкнені, більше енергії йде безпосередньо на заряджання акумулятора, а не на живлення антен та радіостанцій.

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