В даний час телефон безпосередньо відображає опцію «Точка доступу і модем», коли ви натискаєте «Налаштування».

Як тільки ви підключитеся та увімкнете «Точка доступу та модем», телефон миттєво розпізнає нову мережу та підключиться до неї.

Як роздати інтернет із телефону на телефон за допомогою прив'язки через точку доступу Wi-Fi?

Це один із найпростіших і найчастіше використовуваних методів. Виконайте вказівки нижче, щоб увімкнути точку доступу на телефоні.

Крок 1. Відкрийте програму «Параметри» телефону.

Крок 2. Натисніть «Мережа та Інтернет».

Крок 3: Виберіть «Точка доступу та модем» із запропонованих варіантів.

Крок 4: На наступній сторінці необхідно включити точку доступу Wi-Fi.

Як тільки ви увімкнете перемикач, телефон почне відправляти власну мережу WLAN, яку інші пристрої зможуть знайти у своєму списку мереж.

За промовчанням буде призначено випадковий пароль у телефоні, але і його, і ім'я можна змінити. Вам просто потрібно вибрати правильне ім'я та ввести пароль, і ви будете підключені до Інтернету.

В даний час більшість пристроїв безпосередньо відображають опцію «Питна точка доступу». Звідти можна безпосередньо внести зміни.

Ви можете поділитись мобільними даними свого телефону з 10 іншими пристроями через точку доступу Wi-Fi.

Як роздати інтернет з телефону на телефон через Bluetooth?

Крок 1. Спочатку вам потрібно з'єднати телефон з іншим пристроєм.

Крок 2. Потім перейдіть до налаштувань Bluetooth , натисніть «Підключити новий пристрій» та виберіть пристрій, який потрібно підключити .

Крок 3. Тепер вам потрібно відкрити налаштування вашого телефону та увімкнути перемикач Bluetooth-модему.

Цей метод значно повільніший, ніж точка доступу, але потребує менше часу автономної роботи.

Як роздати інтернет із телефону на телефон через USB-кабель?

Перш ніж дотримуватися вказівок, пам'ятайте, що комп'ютери Mac не можуть бути пов'язані з Android через USB.

Крок 1. За допомогою кабелю USB підключіть телефон до іншого пристрою. Повідомлення «Підключено як» відображатиметься у верхній частині екрана.

Крок 2. Відкрийте програму «Параметри» телефону .

Крок 3: У цій опції натисніть «Мережа та Інтернет».

Крок 4. На новій сторінці виберіть пункт «Точка доступу та модем» .

Крок 5. Потім увімкніть USB-модем.

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