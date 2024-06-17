Дотримуючись цих порад, ви зможете заряджати свій телефон швидше, ніж будь-коли, замість того, щоб чекати повільної зарядки.

Є кілька простих способів прискорити процес заряджання вашого телефону .

Деякі з цих порад можуть вимагати від вас придбання нових аксесуарів для телефону, але більшість з них прості та безкоштовні.

Як зарядити телефон за 20 хвилин?

Використовуйте більш потужний зарядний пристрій.

Один із найпростіших способів швидше зарядити телефон за 20 хвилин — використовувати зарядний пристрій більшої потужності.

Наприклад, якщо ви використовуєте зарядний пристрій потужністю 5 Вт, заряджання пристрою займе набагато більше часу, ніж якщо ви використовували зарядний пристрій потужністю 20 Вт.

Увімкніть режим польоту або вимкніть телефон.

Простий спосіб заощадити заряд акумулятора та прискорити його зарядку — увімкнути на телефоні режим польоту. Режим польоту не дозволить вашому пристрою шукати сигнали Wi-Fi та стільникового зв'язку, що розряджає акумулятор. Він також відключить Bluetooth, GPS та інші бездротові функції, які можуть не знадобитися під час заряджання.

Закрийте непотрібні програми у телефоні.

Ще один простий спосіб заощадити заряд батареї та прискорити зарядку телефону – закрити непотрібні програми. Багато програм витрачають енергію та нагрівають телефон, коли працюють у фоновому режимі. Вони також можуть надсилати вам повідомлення та оновлення, які можуть перервати зарядку.

Не користуйтеся телефоном, поки він не заряджається. Використання телефону під час заряджання може сповільнити процес заряджання та призвести до збільшення нагрівання.

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