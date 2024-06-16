В Україні зараз проводиться планове обстеження технічного стану газового обладнання та систем вентиляції в домогосподарствах. У разі виявлення порушень під час цієї процедури, газопостачання може бути припинено. Про це повідомили в Кабміні.
Газ можуть відключити для усунення таких виявлених порушень:
- Замуровані очисні кишені для каналів.
- Під’єднання до вентиляційного каналу димового каналу або патрубка газового обладнання.
- Поєднання димових каналів різних поверхів у багатоквартирному будинку.
- Тріщини, інші пошкодження або засмічення в каналах.
- Відсутність перегородок між каналами.
- Створення спальних місць у приміщенні з газовим обладнанням.
У Держслужбі з питань праці також повідомили, що газопостачання може бути припинено у таких випадках:
- Самовільне підключення до системи газових приладів і пристроїв.
- Відсутність належного технічного обслуговування.
- Невідповідність системи газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо-технічній документації.
Відповідно до нормативних документів, у разі виявлення порушень зазвичай відключають лише квартиру, в якій вони були виявлені. Однак, якщо цього не зробити, газопостачання може бути припинено до всіх квартир по стояку.
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