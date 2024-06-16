Газ українцям можуть відключити до усунення виявлених порушень у окремо взятих квартирах та будинках.

В Україні зараз проводиться планове обстеження технічного стану газового обладнання та систем вентиляції в домогосподарствах. У разі виявлення порушень під час цієї процедури, газопостачання може бути припинено. Про це повідомили в Кабміні.

Газ можуть відключити для усунення таких виявлених порушень:

Замуровані очисні кишені для каналів.

Під’єднання до вентиляційного каналу димового каналу або патрубка газового обладнання.

Поєднання димових каналів різних поверхів у багатоквартирному будинку.

Тріщини, інші пошкодження або засмічення в каналах.

Відсутність перегородок між каналами.

Створення спальних місць у приміщенні з газовим обладнанням.

У Держслужбі з питань праці також повідомили, що газопостачання може бути припинено у таких випадках:

Самовільне підключення до системи газових приладів і пристроїв.

Відсутність належного технічного обслуговування.

Невідповідність системи газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо-технічній документації.

Відповідно до нормативних документів, у разі виявлення порушень зазвичай відключають лише квартиру, в якій вони були виявлені. Однак, якщо цього не зробити, газопостачання може бути припинено до всіх квартир по стояку.

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