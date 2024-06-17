Ви можете легко вивести плями від тонального крему на одязі за допомогою правильних засобів для чищення. Продовжуйте читати, і ми розповімо вам, як позбутися цих неприємних плям, незалежно від того, яку основу ви використовували.
Як вивести плями від безмасляного тонального крему на одязі
- Крім того, спробуйте зачерпнути або промокнути зайву основу паперовим рушником.
- Якщо на ярлику на вашому одязі написано «тільки хімчистка», не намагайтеся попередньо обробити пляму й негайно віддайте її в хімчистку.
Додайте кілька крапель спирту до крему для гоління, щоб вивести стійкі плями. Якщо крем для гоління не справляється сам по собі, знову нанесіть його на пляму та збризніть 3–4 краплями спирту. Втирайте суміш крему для гоління та спирту в одяг і залиште на 5 хвилин. Після цього прополощіть тканину холодною водою.
- Спершу перевірте спирт на непомітній ділянці вашого одягу, щоб переконатися, що він не пошкодить тканину.
Попередньо обробіть залишки плям сильним пральним засобом. Виберіть рідкий миючий засіб, призначений для видалення плям, щоб мати найкращі шанси видалити основу з одягу. Змочіть пляму прохолодною водою і втирайте миючий засіб у тканину. Покрийте всю пляму миючим засобом і залиште на 5-10 хвилин.
- Якщо у вас є лише порошок для прання, змішайте його з достатньою кількістю води, щоб вийшла густа паста, і нанесіть її на пляму.
Виперіть забруднену річ, як зазвичай. Якщо одяг можна прати в пральній машині, киньте його в пральну машину за стандартним циклом. Якщо у вас є більш делікатний одяг, який не можна використовувати в машині, виперіть його вручну.
- Дайте своєму одягу висохнути на повітрі, а не кладіть його в сушильну машину, оскільки спека може ще більше закріпити пляму.
- Якщо ви все ще помічаєте пляму від тонального крему на своєму одязі, спробуйте ще раз очистити його кремом для гоління та миючим засобом. Якщо ви все одно не можете його вийняти, віднесіть одяг до професійного прибиральника.
Як вивести плями від масляного тонального крему на одязі
- Уникайте втирання тонального крему в тканину, оскільки це тільки збільшить пляму, і її буде складніше видалити.
- Мило для посуду створене, щоб допомогти розрізати жир і олію, тому воно може допомогти розщепити та видалити основу з вашого одягу.
- Якщо ви чистите делікатний одяг, перевірте етикетку миючого засобу, щоб переконатися, що він підходить для тканини. Перевірте миючий засіб у непомітному місці, якщо ви боїтеся, що він може пошкодити ваш одяг.
- Якщо ви все ще помічаєте пляму на своєму одязі, спробуйте ще раз випрати одяг мильним або пральним засобом, доки воно не посвітлішає.
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