Якщо ви щойно розлили основу, лезом ножа або ложки зішкребте якомога більше, щоб воно не в’їлося в тканину. Намагайтеся не втирати основу, щоб пляма не збільшилася.

Якщо на ярлику на вашому одязі написано «тільки хімчистка», не намагайтеся попередньо обробити пляму й негайно віддайте її в хімчистку.

Користуйтеся пінним кремом для гоління, а не гелем, оскільки він ефективніше видаляє макіяж . Видавіть крем для гоління безпосередньо на пляму та повністю покрийте її. Дайте крему для гоління постояти приблизно 5–10 хвилин, щоб подіяти, перш ніж втирати його в тканину пальцями. Коли ви закінчите, змийте крем для гоління прохолодною водою.

Додайте кілька крапель спирту до крему для гоління, щоб вивести стійкі плями. Якщо крем для гоління не справляється сам по собі, знову нанесіть його на пляму та збризніть 3–4 краплями спирту. Втирайте суміш крему для гоління та спирту в одяг і залиште на 5 хвилин. Після цього прополощіть тканину холодною водою.

Спершу перевірте спирт на непомітній ділянці вашого одягу, щоб переконатися, що він не пошкодить тканину.

Попередньо обробіть залишки плям сильним пральним засобом. Виберіть рідкий миючий засіб, призначений для видалення плям, щоб мати найкращі шанси видалити основу з одягу. Змочіть пляму прохолодною водою і втирайте миючий засіб у тканину. Покрийте всю пляму миючим засобом і залиште на 5-10 хвилин.

Якщо у вас є лише порошок для прання, змішайте його з достатньою кількістю води, щоб вийшла густа паста, і нанесіть її на пляму.

Виперіть забруднену річ, як зазвичай. Якщо одяг можна прати в пральній машині, киньте його в пральну машину за стандартним циклом. Якщо у вас є більш делікатний одяг, який не можна використовувати в машині, виперіть його вручну.