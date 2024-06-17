Ви можете легко вивести плями від тонального крему на одязі за допомогою правильних засобів для чищення. Продовжуйте читати, і ми розповімо вам, як позбутися цих неприємних плям, незалежно від того, яку основу ви використовували.

Як вивести плями від безмасляного тонального крему на одязі

Зачерпніть надлишки основи ножем для масла або ложкою. Якщо ви щойно розлили основу, лезом ножа або ложки зішкребте якомога більше, щоб воно не в’їлося в тканину. Намагайтеся не втирати основу, щоб пляма не збільшилася.
  • Крім того, спробуйте зачерпнути або промокнути зайву основу паперовим рушником.
Нанесіть на пляму крем для гоління. Користуйтеся пінним кремом для гоління, а не гелем, оскільки він ефективніше видаляє макіяж . Видавіть крем для гоління безпосередньо на пляму та повністю покрийте її. Дайте крему для гоління постояти приблизно 5–10 хвилин, щоб подіяти, перш ніж втирати його в тканину пальцями. Коли ви закінчите, змийте крем для гоління прохолодною водою.
  • Якщо на ярлику на вашому одязі написано «тільки хімчистка», не намагайтеся попередньо обробити пляму й негайно віддайте її в хімчистку.

Додайте кілька крапель спирту до крему для гоління, щоб вивести стійкі плями. Якщо крем для гоління не справляється сам по собі, знову нанесіть його на пляму та збризніть 3–4 краплями спирту. Втирайте суміш крему для гоління та спирту в одяг і залиште на 5 хвилин. Після цього прополощіть тканину холодною водою.

  • Спершу перевірте спирт на непомітній ділянці вашого одягу, щоб переконатися, що він не пошкодить тканину.

плями від тонального крему

Попередньо обробіть залишки плям сильним пральним засобом. Виберіть рідкий миючий засіб, призначений для видалення плям, щоб мати найкращі шанси видалити основу з одягу. Змочіть пляму прохолодною водою і втирайте миючий засіб у тканину. Покрийте всю пляму миючим засобом і залиште на 5-10 хвилин.

  • Якщо у вас є лише порошок для прання, змішайте його з достатньою кількістю води, щоб вийшла густа паста, і нанесіть її на пляму.

Виперіть забруднену річ, як зазвичай. Якщо одяг можна прати в пральній машині, киньте його в пральну машину за стандартним циклом. Якщо у вас є більш делікатний одяг, який не можна використовувати в машині, виперіть його вручну.

  • Дайте своєму одягу висохнути на повітрі, а не кладіть його в сушильну машину, оскільки спека може ще більше закріпити пляму.
  • Якщо ви все ще помічаєте пляму від тонального крему на своєму одязі, спробуйте ще раз очистити його кремом для гоління та миючим засобом. Якщо ви все одно не можете його вийняти, віднесіть одяг до професійного прибиральника.

Як вивести плями від масляного тонального крему на одязі

Ложкою видаліть надлишки основи. Якщо ви щойно пролили тональний крем на одяг, зішкребте його з тканини лезом ложки. Спробуйте підняти якомога більше основи, щоб вона не в’їлася глибше в тканину.
  • Уникайте втирання тонального крему в тканину, оскільки це тільки збільшить пляму, і її буде складніше видалити.
Промокніть область чистим сухим паперовим рушником. Обережно притисніть паперовий рушник до обробленої ділянки, щоб вмочити будь-яку основу, яка вмокла в тканину. Підніміть рушник прямо вгору, не тречи і не витираючи пляму, щоб вона не розмазалася. Якщо плями все ще залишаються, промокніть їх ще раз свіжим паперовим рушником.

тональний крем

Втирайте в пляму воду та мильний засіб для посуду. Змочіть пляму прохолодною водою та розпиліть засіб для миття посуду прямо на тканину. Потріть пальцями засіб для миття посуду, щоб очистити пляму, і дайте йому постояти 5–10 хвилин. Після цього або змийте мило, або киньте одяг прямо в пральну машину.
  • Мило для посуду створене, щоб допомогти розрізати жир і олію, тому воно може допомогти розщепити та видалити основу з вашого одягу.
Попередньо обробіть стійкі плями рідким засобом для прання. Налийте рідкий пральний порошок розміром з монету безпосередньо на пляму від основи. Використовуйте пальці або чисту тканину, щоб глибше внести миючий засіб у пляму та залиште його на 10 хвилин, перш ніж випрати.
  • Якщо ви чистите делікатний одяг, перевірте етикетку миючого засобу, щоб переконатися, що він підходить для тканини. Перевірте миючий засіб у непомітному місці, якщо ви боїтеся, що він може пошкодити ваш одяг.
Виперіть одяг, як зазвичай. Після того, як ви обробили пляму миючим засобом, киньте одяг у пральну машину та запустіть стандартний цикл. Для делікатних тканин не поспішайте обережно випрати їх вручну, щоб вивести плями від тонального крему. Коли ви закінчите, повісьте одяг, щоб він висох на повітрі.
  • Якщо ви все ще помічаєте пляму на своєму одязі, спробуйте ще раз випрати одяг мильним або пральним засобом, доки воно не посвітлішає.

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