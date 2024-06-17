Неприємно, якщо раптово зникло світло або загубився зарядний пристрій для ноутбука.

Без зарядного пристрою для ноутбука комп'ютер не зможе нормально працювати.

Чи можна зарядити ноутбук без зарядного пристрою?

Відповідь позитивна. Ви все одно можете вжити деяких простих заходів для заряджання ноутбука навіть без зарядного пристрою виробника.

Як зарядити ноутбук без зарядного пристрою? Чи є альтернативи зарядному пристрою виробника?

Використовуйте акумулятор автомобіля. Як зарядити ноутбук без зарядного пристрою? Ви можете використовувати автомобільний акумулятор для заряджання ноутбука.

Як ви, можливо, знаєте, більшість автомобільних акумуляторів мають напругу вище 12, тоді як напруга акумулятора сучасного ноутбука варіюється від 8 В і вище. Таким чином, він не може підключити ноутбук безпосередньо до автомобільного акумулятора.

Використовуйте Power Bank для заряджання ноутбука.

Зазвичай пауербанки використовуються для заряджання мобільних телефонів. Але якщо ви хочете зарядити ноутбук за допомогою блока живлення, переконайтеся, що він має високу потужність постійного струму.

Потужність акумулятора вимірюється у ватах або мАг. У типовому мобільному телефоні є акумулятор ємністю 4000 мАг. А ємність його резервного зарядного пристрою (павербанку) становить від 10 до 15 000 мАг.

Зворотній зарядку з мобільного телефону на ноутбук.

У наші дні мобільні телефони мають великий час автономної роботи: 4000, 5000, 6000 і навіть більше мАг. Але не всі мобільні телефони підтримують функцію зворотного заряджання. Переконайтеся у цьому.

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