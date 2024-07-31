Що робити, якщо у вашому гаджеті розряджається акумулятор, а розетки поблизу немає?

Іноді нам потрібно від 5 до 10% заряду батареї в телефоні , щоб зробити терміновий дзвінок або відправити важливе повідомлення.

Телефони змінили наше життя і стали його невід'ємною частиною. Оскільки весь світ входить у нову фазу розвитку технологій, наші потреби стали витонченішими.

З одного боку, нам потрібні швидкість та якість, а з іншого – ефективність.

Однак трапляються випадки, коли акумулятор телефону розряджається, і ви ніде не можете знайти зарядний пристрій.

Як зарядити телефон від іншого смартфона?

Бездротова зарядка – це передача заряду акумулятора від одного пристрою до іншого без використання кабелю. Для бездротової передачі ваш телефон повинен мати майданчик для передачі енергії та приймач.

Він заснований на індуктивній зарядці, коли потужність створюється шляхом пропускання електричного струму через дві котушки для створення електромагнітного поля.

Заряджання через кабель.

Можна також заряджати телефони, перекладаючи акумулятор з одного телефону на інший за допомогою спеціального двостороннього зарядного кабелю або за допомогою спеціального двостороннього зарядного кабелю.

Підключіть USB-C до ноутбука. Це один з найзручніших, доступних і простих способів зарядити телефон без зарядного телефону. Якщо у вас є під рукою запасний USB-кабель.

Все, що вам потрібно зробити, це підключити телефон до ПК або ноутбука за допомогою кабелю USB, а потім включити комп'ютер. Хоча в цьому методі вам не потрібне зовнішнє джерело живлення, акумулятор ноутбука або комп'ютера розрядиться.

Читайте також:

Як прибрати нав'язливу рекламу на смартфоні Xiaomi: найефективніші способи.

Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують: названо найкращий спосіб захисту.

Як прискорити роботу старого телефону: найдієвіші лайфхаки.