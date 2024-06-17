Для того, щоб отримати надбавку вперше, пенсіонер повинен звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Україна відзначила Всесвітній день донорства 14 червня. У Пенсійному фонді України нагадують, що деякі донори можуть отримувати додаткові виплати до пенсії. Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Почесні донори, які безоплатно здали 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми, мають право на надбавку до пенсії. Після отримання статусу Почесного донора України і виходу на пенсію такі особи можуть отримувати надбавку у розмірі 10 відсотків від прожиткового мінімуму на одну особу на місяць.

Згідно зі статтею 21 Закону України від 30 вересня 2020 року № 931-IX "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", почесні донори, які безоплатно здали 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми, мають право на надбавку до пенсії. Згідно з державним бюджетом України на 2024 рік, з 1 січня прожитковий мінімум на одну особу на місяць становить 2 920 гривень.

Таким чином, з 1 січня 2024 року надбавка до пенсії для почесних донорів складає 292 гривні. У 2023 році вони отримували 258,9 гривні надбавки до пенсії.

Для того щоб отримати надбавку за донорство вперше, пенсіонер повинен звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України і подати такі документи:

Документ, що підтверджує особу (паспорт).

Ідентифікаційний номер.

Посвідчення донора.

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