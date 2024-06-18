Протягом січня працівники ТЦК також намагалися знайти чоловіка у його помешканні в Дніпропетровській області, але він не був знайдений вдома.

У Дніпропетровській області за ухилення від мобілізації чоловіка засудили. Він категорично відмовився отримувати "бойову повістку". Про це йдеться у вироку П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області.

За інформацією суду, чоловік отримав повістку 27 грудня 2023 року і мав з'явитися до ТЦК 8 січня 2024 року для відправлення на військову службу через мобілізацію. Однак він не з'явився на визначений термін. Коли йому телефонували з військкомату, його телефон був недосяжний. Протягом січня працівники ТЦК також намагалися знайти чоловіка у його помешканні в Дніпропетровській області, але він не був знайдений вдома.

До 17 січня 2024 року ситуація лишалася незмінною. Тоді чоловік у присутності двох свідків відмовився від отримання "бойової повістки", і за цим фактом був складений відповідний акт.

Під час переддосудового розслідування житель Дніпропетровщини визнав свою провину і уклав угоду зі слідством. Чоловіка визнали винним за порушення статті 336 Кримінального кодексу України і засудили до 1 року іспитового строку.

Нагадаємо, що рішення щодо скорочення частини повноважень територіальних центрів комплектування (ТЦК) та передачу їх цивільним органам не ухвалене, але обговорення щодо цього тривають, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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