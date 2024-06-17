Прилади із зонним обліком, а саме двозонні та тризонні лічильники, можуть допомогти споживачам економити на світлі, особливо у нічний період.

Електроенергія для домашніх споживачів зросте цього літа. Заощаджувати на електроенергії можна, якщо в будинку встановлений двозонний чи тризонний лічильник. В нічний час доби за такими лічильниками діє значно нижчий тариф.

За словами Богдана Серебреннікова, заступника директора з досліджень аналітичного центру DiXi Group, після підвищення тарифів на електроенергію з 1 червня структура тарифів за різними зонами доби для населення залишиться без змін.

Ті, хто встановив у своїх квартирах чи будинках прилад із зонним обліком, зможуть значно зекономити в нічний час. За чинним тарифом на електроенергію сім'я, яка використовує щомісяця від 250 до 300 кіловат-годин, сплачуватиме від 1,080 до майже 1,300 гривень. Але якщо половина з цих кіловат-годин припадає на нічний тариф за двозонним лічильником, вартість рахунку може значно зменшитися - від 810 до 972 гривень.

Важливо відзначити, що вартість електроенергії для населення підвищили з 2.64 до 4.32 гривень за кіловат-годину. Цей крок, як стверджують у владі, був необхідним на сучасному етапі внаслідок ракетних обстрілів росіянами енергосистеми України.

Тарифи за використання двозонних та тризонних лічильників електроенергії розраховуються залежно від часу доби:

Для двозонних лічильників:

У денний період з 7:00 до 23:00 тариф становить 4,32 гривні за кіловат-годину. У нічний період з 23:00 до 7:00 сплачується половина вартості – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Для тризонних лічильників:

З 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 застосовується коефіцієнт 1,5, що відповідає тарифу 6,48 гривні за кіловат. З 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 коефіцієнт становить 1 з ціною 4,32 гривні за кіловат. З 23:00 до 07:00 застосовується коефіцієнт 0,4, що відповідає тарифу 1,73 гривні за кіловат.

Джерело: Mind.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, скільки можуть тривати обмеження світла, в "Укренерго" попередили.

Як повідомляла Politeka, що чекає на боржників за комунальні послуги.

Також писала Politeka, названо ймовірні тарифи на світло, які суми обговорюються.