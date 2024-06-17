ООН збільшила розмір грошової допомоги в Україні до 3600 гривень на місяць. Ця фінансова підтримка також включає можливість отримання додаткових виплат для підготовки до зими.

На сайті UNHCR Україна розміщена інформація про те, які категорії осіб можуть подати заявку на нову грошову допомогу.

Окрім базової грошової допомоги в розмірі 3600 гривень на місяць на особу, доступна додаткова допомога для забезпечення підготовки до зимового періоду у розмірі 2220 гривень на кожну особу, що складає 6660 гривень за три місяці. Всього кожен член сім'ї, яка підпадає під умови програми допомоги від ООН, може отримати до 17460 гривень.

Для отримання фінансової допомоги від ООН в Україні є певні критерії, які потрібно враховувати. Перш за все, претендувати на допомогу можуть лише ті люди, які раніше не отримували виплат від жодної міжнародної організації в Україні і у яких дохід на кожну особу в родині не перевищує 5400 гривень.

Допомога на підготовку до зими у розмірі 2220 гривень отримають за таких умов:

Для домогосподарств, зареєстрованих з 1 по 30 вересня 2023 року, надається виплата 2220 гривень на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців. Це включає базову виплату в 2220 гривень і додаткову "зимову виплату" у 2220 гривень на місяць.

Для домогосподарств, зареєстрованих з 1 жовтня до кінця 2023 року, надається виплата 2220 гривень на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців. Це включає нову виплату у 3600 гривень і "зимову виплату" у 2220 гривень на місяць.

Домогосподарства, які очолює особа похилого віку (55 років і старше) і які були зареєстровані у програму до 1 вересня 2023 року, отримають допомогу на підготовку до зими у розмірі 2220 гривень на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців.

Для отримання грошової допомоги можуть зареєструватися три категорії осіб:

Переселенці, які змінили місце проживання після 24 лютого 2022 року.

Особи, які не переміщувалися, але постраждали від воєнних дій у таких областях як Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька. Це включає втрати членів родини, пошкодження домогосподарств внаслідок обстрілів, а також втрату засобів до існування.

Люди, які через воєнні дії тимчасово залишили Україну, включаючи виїзд за кордон, але потім повернулися додому.

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