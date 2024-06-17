Максимальна пенсія в Україні у 2024 році становить 23 610 гривень - максимальну пенсію отримують лише деякі категорії громадян.

Виплати громадянам не можуть перевищувати максимальну пенсію в Україні. Проте не всі пенсіонери мають можливість отримати таку значну суму.

Згідно з законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", максимальний розмір пенсії не може перевищувати десять прожиткових мінімумів.

З 1 січня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 361 гривень, що визначає максимальну пенсію на рівні 23 610 гривень з цього моменту.

Закон України зазначає, що максимальний розмір пенсії, включаючи надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільову грошову допомогу, пенсію за особливі заслуги перед Україною, індексацію та інші доплати, не може перевищувати десять прожиткових мінімумів, за винятком доплат до надбавок окремим категоріям осіб за особливі заслуги перед Батьківщиною.

Деякі категорії українців, такі як державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці, отримують максимальну пенсію.

Пенсія для державних службовців визначається як відсоткова частка від їхньої колишньої зарплати. Раніше цей відсоток становив 90%. Проте згодом він був знижений до 60% і може подальшим чином зменшитися.

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