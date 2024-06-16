Звичайні засоби для чищення, такі як мило для посуду, харчова сода і навіть винний камінь, можуть допомогти вам легко очистити пригорілу каструлю. Ось як це зробити:
Спосіб 1: харчова сода та оцет
Відміряйте рівні частини води й оцту, перш ніж налити суміш у посуд і довести до кипіння на плиті. Зніміть каструлю з вогню, вилийте розведений оцет у стік і додайте кілька столових ложок харчової соди в порожній посуд. Використовуйте неабразивну серветку, щоб прибрати обгорілі шматочки з каструлі перед повним споліскуванням.
Якщо ваша сковорода сильно підгоріла, спробуйте замочити її в суміші рівних частин води, оцту і столової ложки харчової соди на ніч перед тим, як очистити пригорілу каструлю. Майте на увазі, що додавання харчової соди до розведеного оцту призведе до шипіння суміші.
Спосіб 2: сіль і мило
Наповніть підгорілу каструлю або каструлю водою, перш ніж довести її до кипіння. Потім додайте крупну сіль і миючий засіб. Використовуйте дерев’яну ложку, щоб видалити пригорілі шматочки. Якщо ваша каструля чи сковорода все ще забруднені, повторіть процес і залиште суміш на ніч, перш ніж відтирати пригорілі шматки.
Спосіб 3: лимони
Коли ви вирішите очистити пригорілу каструлю лимонами, використовуйте рукавички, щоб захистити руки від соку. Наріжте лимони та розкладіть їх так, щоб вони покривали поверхню каструлі, перш ніж наповнити каструлю водою та довести її до кипіння. Коли суміш охолоне, ви можете видалити пригорілі шматки дерев’яною ложкою або спустошити каструлю та почистити її неабразивною серветкою.
Ви також можете використовувати лимони для очищення сковороди. Кислий сік і тверда зовнішня шкірка можуть допомогти видалити пригорілу їжу.
Спосіб 4: алюмінієва фольга та харчова сода
Використання харчової соди та алюмінієвої фольги може бути корисним, якщо ви намагаєтеся очистити пригорілу каструлю з нержавіючої сталі. Використовуйте гарячу воду, щоб послабити обвуглені шари сковороди, перш ніж додати суміш харчової соди та води. Сформуйте з алюмінієвої фольги кульку, перш ніж використовувати її для очищення сковороди круговими рухами.
Цей спосіб не підходить для сковорідок з антипригарним покриттям, оскільки алюмінієва фольга може подряпати покриття та призвести до прилипання їжі до сковороди.
Спосіб 5: крем з винного каменю
Винний камінь може бути корисним не тільки для випічки, але й для того, щоб очистити пригорілу каструлю. Змішайте винний камінь, який містить гідроксид калію та винну кислоту, з водою до утворення пасти. Потім нанесіть його на обгорілі ділянки сковороди, перш ніж залишити на ніч. Після цього скористайтеся неабразивною серветкою, щоб видалити пригоріле сміття зі сковорідки.
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