Відміряйте рівні частини води й оцту, перш ніж налити суміш у посуд і довести до кипіння на плиті. Зніміть каструлю з вогню, вилийте розведений оцет у стік і додайте кілька столових ложок харчової соди в порожній посуд. Використовуйте неабразивну серветку, щоб прибрати обгорілі шматочки з каструлі перед повним споліскуванням.

Якщо ваша сковорода сильно підгоріла, спробуйте замочити її в суміші рівних частин води, оцту і столової ложки харчової соди на ніч перед тим, як очистити пригорілу каструлю. Майте на увазі, що додавання харчової соди до розведеного оцту призведе до шипіння суміші.