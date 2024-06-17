Якщо у позичальника виникають фінансові труднощі і він не в змозі вчасно погашати кредит, існує кілька варіантів, які можуть допомогти йому вийти з цієї ситуації.

Про це повідомляє Delo.ua.

Банки готові підтримати клієнтів, які опинилися у скрутному фінансовому становищі, пропонуючи реструктуризацію заборгованості. Наприклад, у банку «Ощадбанк» зазначають, що кожен випадок розглядається індивідуально. В залежності від фінансового стану клієнта можуть бути запропоновані різні рішення, такі як збільшення терміну кредиту, перенесення дати платежу або зниження процентної ставки.

Крім того, банки надають можливість скористатися кредитними канікулами для тих клієнтів, у яких є прострочена заборгованість. Протягом періоду канікул обов'язкові платежі зменшуються, що знижує фінансове навантаження на позичальника. Важливо підкреслити, що відкритість і чесність зі сторони позичальника є ключовими. Якщо у позичальника виникають тимчасові труднощі, необхідно одразу звернутися до банку та пояснити ситуацію. Банки, як правило, готові піти на зустріч і пропонувати різні програми реструктуризації боргу.

Проте слід бути обережним і уникати спроб приховати проблему від банку, адже це може ускладнити ситуацію. Спроби вирішити фінансові труднощі шляхом залучення нових позик за високими ставками можуть призвести до ще більших проблем і погіршення кредитної історії. Загалом, українська банківська система прагне до вдосконалення кредитних рейтингів, тому важливо уважно ставитися до своєї кредитної історії, оскільки вона може мати довгострокові наслідки для отримання кредитів та інших фінансових послуг у майбутньому.

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