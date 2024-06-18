Для купівлі страхового стажу для пенсії необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України онлайн через особистий кабінет.

Українці можуть придбати страховий стаж для майбутньої пенсії в онлайн-режимі, незалежно від місця проживання. Внесення добровільних внесків здійснюється за бажанням особи, яка може самостійно визначити розмір і частоту внесків відповідно до своїх фінансових можливостей.

Також є можливість здійснювати внески як на власний рахунок, так і на користь інших осіб.

Для зарахування повного місяця страхового стажу необхідно сплатити щонайменше мінімальний страховий внесок, який з 1 квітня складає 1 760 гривень.

Для придбання страхового стажу не потрібно відвідувати державні установи. Достатньо укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з Пенсійним фондом України.

Для цього потрібно виконати наступні кроки:

Увійти до особистого кабінету Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису, "Дія.Підпису" або системи GOV.ID.

Обрати розділ "Комунікація з ПФУ" та "Договір на добровільну участь".

Внести особисті дані особи, на користь якої плануєте зробити внески.

Дати згоду на обробку даних та підтвердити введені дані.

Підписати договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати й сплатити".

Сплатити внески, вибравши зручний для вас спосіб: через Portmone або платіжне доручення.

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