Українці можуть придбати страховий стаж для майбутньої пенсії в онлайн-режимі, незалежно від місця проживання. Внесення добровільних внесків здійснюється за бажанням особи, яка може самостійно визначити розмір і частоту внесків відповідно до своїх фінансових можливостей.
Також є можливість здійснювати внески як на власний рахунок, так і на користь інших осіб.
Для зарахування повного місяця страхового стажу необхідно сплатити щонайменше мінімальний страховий внесок, який з 1 квітня складає 1 760 гривень.
Для придбання страхового стажу не потрібно відвідувати державні установи. Достатньо укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з Пенсійним фондом України.
Для цього потрібно виконати наступні кроки:
- Увійти до особистого кабінету Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису, "Дія.Підпису" або системи GOV.ID.
- Обрати розділ "Комунікація з ПФУ" та "Договір на добровільну участь".
- Внести особисті дані особи, на користь якої плануєте зробити внески.
- Дати згоду на обробку даних та підтвердити введені дані.
- Підписати договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати й сплатити".
- Сплатити внески, вибравши зручний для вас спосіб: через Portmone або платіжне доручення.
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