Українські харчові продукти подешевшали. Загалом, з травня 2023 по травень 2024 року ціни впали на 0,8%, проте ціни на яйця раптово знизилися на 35,6%. У той же час деякі товари подорожчали, зокрема масло подорожчало на 15,1%. Про це повідомляє Держстат.
За його даними, крім яєць, також відбулися зниження цін на наступні продукти:
- хліб та хлібопродукти – на 0,8%;
- соняшникову олію – на 14,2%;
- овочі – на 17,4%;
- цукор – на 14,2%.
За тим же періодом ціни на вершкове масло зросли найбільше і склали 15,1%. Крім того, спостерігалися наступні зростання цін:
- хліб – на 6,5%;
- макаронні вироби – на 0,1%;
- м'ясо та м'ясопродукти – на 2,9%;
- риба та продукти з риби – на 5,4%;
- молоко – на 7,9%;
- сир та творог – на 7,4%;
- фрукти – на 8,7%.
Нагадаємо також, що зростання вартості електроенергії для бізнесу вплине на зростання собівартості виготовлення продукції. Українцям потрібно готуватися до чергової хвилі здорожчання продуктів.
Через зростання тарифів на електроенергію в Україні найближчим часом можуть зрости ціни на хліб. Адже це дуже енергомісткий продукт. Так, після хліба в Україні можуть підвищити ціни на молочну продукцію, зокрема вершкове масло. Також у торгових точках можуть змінитись цінники на м'ясних товарах.
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