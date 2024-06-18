Навіть попри зменшення закупівельної вартості продуктів, вони продовжують змінюватись в цінах, як в супермаркетах, так і в маленьких магазинах.

Українські харчові продукти подешевшали. Загалом, з травня 2023 по травень 2024 року ціни впали на 0,8%, проте ціни на яйця раптово знизилися на 35,6%. У той же час деякі товари подорожчали, зокрема масло подорожчало на 15,1%. Про це повідомляє Держстат.

За його даними, крім яєць, також відбулися зниження цін на наступні продукти:

хліб та хлібопродукти – на 0,8%;

соняшникову олію – на 14,2%;

овочі – на 17,4%;

цукор – на 14,2%.

За тим же періодом ціни на вершкове масло зросли найбільше і склали 15,1%. Крім того, спостерігалися наступні зростання цін:

хліб – на 6,5%;

макаронні вироби – на 0,1%;

м'ясо та м'ясопродукти – на 2,9%;

риба та продукти з риби – на 5,4%;

молоко – на 7,9%;

сир та творог – на 7,4%;

фрукти – на 8,7%.

Нагадаємо також, що зростання вартості електроенергії для бізнесу вплине на зростання собівартості виготовлення продукції. Українцям потрібно готуватися до чергової хвилі здорожчання продуктів.

Через зростання тарифів на електроенергію в Україні найближчим часом можуть зрости ціни на хліб. Адже це дуже енергомісткий продукт. Так, після хліба в Україні можуть підвищити ціни на молочну продукцію, зокрема вершкове масло. Також у торгових точках можуть змінитись цінники на м'ясних товарах.

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