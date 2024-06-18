У Пенсійному фонді України пояснили українцям полегшену процедуру подання онлайн-заявки на субсидію.

Пенсійний фонд України пояснив, що тепер можна подати онлайн заявку на субсидію, не виходячи з дому.

Україна протягом останнього року випробовує експериментальний проєкт, спрощуючи процедуру отримання житлової субсидії. Згідно з цим проєктом, тепер достатньо подати спрощену заяву на житлову субсидію через інтернет, повідомили у ПФУ.

Документ можна подати у двох формах:

Електронно - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України або через портал "Дія". Паперово - звернувшись до обраного сервісного центру Фонду або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою.

Щоб подати заявку на отримання житлової субсидії через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, дотримуйтесь наступних кроків:

Перейдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та увійдіть у систему за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

У вашому особистому кабінеті на лівій панелі оберіть розділ "Комунікації з ПФУ". Потім виберіть опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу".

У вікні, що з'явиться, натисніть кнопку "Продовжити". У наступному полі виберіть "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом".

Заповніть онлайн-форму заяви, вказавши загальну інформацію про заявника, реквізити банківського рахунку (у форматі IBAN), а також інформацію про членів домогосподарства. За необхідності додайте скановані копії документів, які підтверджують право на субсидію.

Погодьтеся на обробку персональних даних, виберіть спосіб отримання рішення та натисніть кнопку "Сформувати заяву".

Перевірте дані заяви та відправте її до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".

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