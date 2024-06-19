Здійснити надшвидку перевірку, чи прослуховується ваш смартфон сторонніми особами можна за допомогою спеціального коду.

Існує великий ризик того, що ваш смартфон прослуховується або контролюється сторонніми особами, пише Politeka.net.

Робити це можуть, як хакери і кіберзлочинці, так і органи спостереження. Так, наприклад, серед ознак того, що ваш смартфон прослуховується є швидкий розряд батареї. Тобто, якщо пристрій почав розряджатися швидше, ніж раніше, це може вказувати на те, що на ньому з’явився небезпечний додаток, що працює фоном, відстежуючи дії на гаджеті.

Якщо телефон почали прослуховувати чи відстежувати, під час телефонних розмов можна почути різноманітні перешкоди, сторонні звуки, шуми.

Як перевірити, чи прослуховується ваш смартфон.

Смартфон не використовується, але нагрівається – ще одна ознака того, що гаджет прослуховується. Таким чином проявляють себе процеси, які відбуваються у фоновому режимі.

Також звернемо увагу на те, що телефон, який прослуховується працює повільніше, адже ті ж самі приховані процеси або програми споживають ресурси та заважають нормальній роботі пристрою.

Для того, щоб перевіритисмартфон на прослуховування, можна скористатися спеціальним кодом.

«Як перевірити, чи прослуховується ваш телефон? Насамперед, існує спеціальний код», - розповіли кіберспеціалісти.

Як перевірити, чи прослуховується ваш смартфон.

Інформація про наявність: *#21#. Після введення натисніть «Виклик».

«За інформацією, що з’явиться, можна дізнатися, чи передаються ваші розмови комусь. Якщо висвітився напис «Переадресовано», - можливо, телефон прослуховується. Напис «Не переадресовано» – ні», - пояснюють фахівці проєкту «BRAMA».

Ще один спеціальний код допоможе відключити прослуховування смартфону - ##002#.

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